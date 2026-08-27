La Ciudad de la Justicia de Torrent acabará a finales de 2029 con la dispersión en seis edificios

El nuevo Palacio de la Justicia de Torrent es una infraestructura largamente reivindicada, pues permitirá concentrar en un único complejo los órganos y servicios judiciales que actualmente se encuentran repartidos en alrededor de seis espacios diferentes. El proyecto, que supondrá una inversión de más de 30 millones de euros, ya tiene plazos de adjucación el próximo septiembre, tras el verano, y de contratación de obras con una previsión por parte de la Conselleria de Justicia de que esté terminado a finales de 2029.

La consellera de Justicia, Nuria Martínez, ha visitado junto a la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, la parcela de los terrenos situados en la avenida Barcelona ’92, en Parc Central, en los que se levantará el futuro edificio, que dará servicio a una población cercana a los 200.000 habitantes de Torrent, Alaquàs, Aldaia, Picanya y Paiporta.

La actuación busca poner fin a uno de los principales problemas que arrastra actualmente el partido judicial: la dispersión de sus dependencias. "Acabar con esa dispersión es importante para agilizar el servicio público de justicia", ha señalado la consellera, que incidió en que se trata de una infraestructura reclamada tanto por la ciudadanía como por jueces, fiscales, abogados y el resto de profesionales. En la actualidad, el Tribunal de Instancia de Torrent cuenta con diez plazas judiciales y está previsto que en noviembre de 2027 incorpore una nueva plaza en la sección civil, una medida destinada a aliviar la carga de trabajo que soporta el partido judicial.

Amparo Folgado y Nuria Martínez departen sobre las características del nuevo Palacio de Justicia. / C. G. A.

"Será un edificio moderno, funcional, accesible y sostenible de 14.000 m². Espero que cuanto antes podamos empezar con las adjudicaciones y las obras para que en 24 meses sea una realidad", ha añadido la consellera ante la alcaldesa.

Un edificio preparado para crecer durante 20 o 30 años

Uno de los elementos centrales del proyecto es precisamente su capacidad de crecimiento. La nueva sede no se limitará a trasladar los juzgados existentes, sino que quedará preparada para incorporar nuevos órganos judiciales y servicios durante las próximas dos o tres décadas, según ha explicado el subsecretario de Infraestructuras Judiciales.

Terrenos en Parc Central donde irá el Palacio de Justicia. / C. G.A.

El complejo dispondrá de alrededor de 12.000 metros cuadrados construidos sobre rasante y otros 2.000 bajo rasante. Su diseño se divide fundamentalmente en un zócalo, donde se concentrarán los servicios comunes y de mayor atención al público, y una torre destinada principalmente a las oficinas judiciales. "Está sobredimensionado para albergar futuras plazas, futuros servicios y tener espacios para futuras necesidades", explicó la responsable autonómica de Justicia.

La distribución prevista reserva la planta baja para el Registro Civil, los servicios de guardia y las salas de vistas. La primera planta concentrará los servicios transversales, entre ellos la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito, el equipo psicosocial, el médico forense, mediación, la sección de Violencia sobre la Mujer y el servicio común general.

Las plantas superiores albergarán propiamente los juzgados, con espacios de trabajo abiertos para los funcionarios y despachos individualizados para jueces y magistrados.

Adjudicación prevista para principios de 2027

La tramitación de las obras entra ahora en una fase determinante. Según explicó la consellera durante la visita, la intención es iniciar la licitación del contrato tras el verano para que la adjudicación pueda producirse durante el primer trimestre de 2027. A partir de ese momento comenzará a contar un plazo de ejecución estimado de 24 meses, aunque la Generalitat sitúa de forma prudente el horizonte para disponer de la nueva sede en finales de 2029, siempre que la obra avance conforme al calendario previsto. El contrato para licitar el proyecto "es inminente" que se publique en la plataforma de contratación.

La nueva Ciudad de la Justicia incorporará además criterios de accesibilidad, inclusión y sostenibilidad ambiental. El diseño apuesta por aprovechar la luz natural y crear espacios fácilmente identificables para los usuarios, mientras que la envolvente del edificio estará concebida para reducir las pérdidas energéticas y contará con instalaciones eficientes.

El futuro de las actuales sedes

La puesta en servicio del nuevo complejo implicará el abandono de las dependencias judiciales que actualmente funcionan en diferentes locales de Torrent. Una parte de estos espacios son inmuebles alquilados, contratos que dejarían de ser necesarios tras el traslado. En el caso del resto de edificios, la Generalitat y el Ayuntamiento estudiarán posteriormente qué nuevos usos pueden recibir. "Habrá que ver qué hacemos con los espacios. Eso ya lo hablaremos con la alcaldesa, pero siempre buscando lo mejor para la ciudadanía", ha indicado la consellera.

Folgado: "Es una reivindicación de hace años"

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado que el proyecto supone dar respuesta al fuerte crecimiento experimentado tanto por Torrent como por los municipios que integran su partido judicial durante las últimas décadas. Folgado recordó que la actual sede de la plaza de los Juzgados se remonta a hace alrededor de cuatro décadas, cuando la población atendida por este partido judicial era muy inferior a la actual. "Ni Torrent tenía el volumen de población actual, ni tampoco los municipios que componen esta sede judicial", ha precisado la alcaldesa, quien ha subrayado que el nuevo edificio está concebido tanto para solucionar las necesidades existentes como para absorber el crecimiento futuro.

La ubicación elegida se encuentra en Parc Central, una de las principales zonas de expansión de Torrent y próxima al acceso desde la autovía. Junto a los terrenos de la futura Ciudad de la Justicia se encuentra además una parcela destinada al Centro de Día.

Para la alcaldesa, la nueva infraestructura supone cumplir una reclamación sostenida durante años por ciudadanos y profesionales. "Es algo reclamado, pedido y esperado durante años", afirmó Folgado, que pidió "paciencia" durante la futura ejecución de las obras y confió en que los trabajos provoquen las menores molestias posibles a los vecinos.