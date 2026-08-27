Meliana arranca sus días grandes con fiesta y tradición en honor a sus patrones

Con la llegada del final del verano, Meliana se prepara para vivir uno de los momentos más esperados del año: sus Fiestas Patronales en honor a la Virgen de la Misericordia y al Santísimo Cristo de la Providencia, que se extienden del 27 de agosto al 14 de septiembre.

La alcaldesa de Meliana, Trini Montañana, ha querido dirigir unas palabras de bienvenida a todos los vecinos y visitantes, destacando el profundo significado que estas celebraciones tienen para la identidad local. Según Montañana, cada año, al llegar estas fechas, «Meliana se transforma», convirtiéndose en un escenario donde las calles se llenan de «música, color, reencuentros y esa ilusión compartida que solo se vive cuando un pueblo celebra aquello que lo hace único».

Música y gastronomía

El pistoletazo de salida oficial tendrá lugar este jueves 27 de agosto. A las 20.30 horas, un pasacalle anunciará por todo el municipio que la fiesta ha vuelto a Meliana, culminando en la Plaza Mayor. Allí, a las 21 horas, se celebrará el tradicional Pregón, que este año corre a cargo de Francisco Cardells, cronista oficial. Tras sus palabras desde, la noche continuará con una cena de hermandad y ambientación musical.

La gastronomía cobrará protagonismo el viernes 28 de agosto con la multitudinaria Noche de Paellas en las calles Enric Valor y Clara Campoamor, precedida por la colorida «Entradeta Mora». La música llegará de la mano de la Orquesta Mónaco para cerrar la jornada.

Uno de los momentos más espectaculares llegará el sábado 29 de agosto con el gran desfile de Moros y Cristianos a las 22.30 horas. Al finalizar, la Plaza Mayor vibrará con el «Meliana Remember Fest».

El programa continúa con actividades variadas, incluyendo torneos de parchís y truc, el «Correbars» el miércoles 2 y el Día de la Cerveza el jueves 3. El viernes 4 de septiembre se reservará para el teatro infantil con «Welcome & Sorry», una cena a la fresca y un tributo a Melendi.

El sábado 5 será serán las tradicionales «Calderes» a las 13.30 horas. Por la noche, el humor y la imaginación tomarán las calles con la Noche de Disfraces, seguida por la actuación de la Orquesta La Bestia.

Actos religiosos

La recta final de las fiestas se centrará en la solemnidad y los actos religiosos. El miércoles 9 de septiembre se celebrará el Homenaje a los Mayores, con un acto especial para quienes cumplen 80 años y una cena con baile. El jueves 10 destacará la inauguración de la exposición del escultor Paco Corell y la actuación de danza contemporánea «Anudar».

Clavarios del Cristo de la Providencia de Meliana. / A.M.

A partir del viernes 11 de septiembre, Meliana entra en sus días más sagrados. Las procesiones comenzarán con la de la Virgen de la Misericordia, acompañada por la emotiva «Nit d’Albaes».

El sábado 12 será el turno de la procesión de los Patrones, que irá precedida por una mascletà al mediodía y culminará con un castillo de fuegos artificiales y bailes de salón. El domingo 13 se dedicará al Santísimo Cristo de la Providencia, con una solemne misa y una procesión.

Finalmente, el lunes 14 de septiembre, Meliana se despedirá de sus fiestas con una última mascletà, la procesión de fin de fiestas y un gran castillo de fuegos artificiales.

La alcaldesa no ha querido olvidar a quienes hacen posible este extenso programa. En sus declaraciones, ha expresado su especial agradecimiento a los clavarios del Cristo de la Providencia y a las clavariesas de la Virgen de la Misericordia, así como a todas las asociaciones y voluntarios.