El mosaico Nolla de Meliana llega a los armarios

No hará falta tener una casa, un palacete o incluso una catedral para poder presumir de mosaico Nolla. El gres cerámico más internacional de Meliana, presente en lugares tan emblemáticos como la Casa Batlló de Barcelona, el edificio de Correos de València o la mismísima catedral de Buenos Aires, se va a poder tener en el armario. En un paso más para darle valor y promocionar el bien patrimonial local más preciado, el Ayuntamiento de Meliana ha lanzado una gama de productos inspirados en el mosaico de Nolla, durante décadas sinónimo de lujo, símbolo de buen gusto y economía notable en los suelos de las casas señoriales del siglo XIX, pero que ahora baja hasta la cotidianidad para convertirse en prendas de vestir, bisutería y material de oficina.

El gobierno local pondrá próximamente a la venta bañadores y bikinis de Nolla, a 35 y 38 euros, toallas a 15 euros, camisetas a 10 euros, corbatas a 20 y una tote bag a 9 euros. También podrás tener tu libreta y tu bolígrafo de Nolla, por 5 euros en total. Y si quieres llevar un pedacito de cerámica en el cuello, el consistorio lanza colgantes a 20 euros y pendientes a 15. Unos precios para los que el Ayuntamiento de Meliana ha tenido que aprobar una ordenanza, que ya pasó por pleno, y si no hay alegaciones, se abrirá el plazo para contratar a proveedores tras un proceso de licitación, con la intención de que se pueda lanzar su venta en la próxima Fimel, la gran Feria del comercio de Meliana prevista para el es de octubre. Después se podrán comprar estos productos en el Palauet de Nolla, el Ayuntamiento de Meliana y la idea es también extenderlo a los comercios melianeros. El dinero que se recaude, se reinvertirá en los rabajos de recuperación del Palauet de Nolla, residencia del siglo XIX de Miguel Nolla, junto a a la fábrica donde empezó a crear este gres cerámico en 1860 que exportó a todo el mundo.

Colgantes de mosaico Nolla que se venderán en Meliana. / A.M.

"Hacer merchandisig de Nolla es una idea que ya nos venía rondando en la cabeza tiempo atrás. Toda la gente que viene a visitar el Palauet de Nolla o incluso los voluntarios que están trabajando en su recuperación, nos decían que si teníamos algún recuerdo que se pudieran llevar.Y por otra parte, para el Día de la Madre, lanzamos un sorteo de unos colgantes para apoyar al comercio local en su campaña, que tuvieron una gran aceptación, y eso nos hizo ya dar el paso definitivo para comercializarlo", señala la alcaldesa Trini Montañana.

Si bien al principio se pensó en bisutería que ya se había creado, y en material de oficina con bolígrafos y libretas, fue la propia alcaldesa la que lanzó la idea de crear bañadores, bikinis y toallas. "Tenemos una playa preciosa, que también es uno de nuestros mayores tesoros, por qué no unir las dos cosas. Es una forma también de que se pueda ver en las playas de toda España o quien sabe, de fuera de nuestras fronteras. La idea principal es visibilizar y poner en valor nuestro mosaico en los mayores lugares posibles", explica.

Mosaico encontrado en el Palauet de Nolla, en el que se inspira el merchandising de Meliana. / José Manuel López

Esta localidad de l'Horta Nord tiene patentada desde hace más de un año la marca de pueblo turístico Mosaic Nolla de Meliana, que este año ya pudo dar a conocer en la feria de turismo Fitur de Madrid, a la que acudió como municipio y "no dentro de la estrategia turística de la Mancomunitat del Carraixet, algo que fue clave", apunta Montañana.La alcaldesa quiere dejar claro que no hay ningún fin lucrativo en la venta del merchandising. "La ordenanza donde se ha fijado los precios es una acción para optimizar la reputación y visibilidad de nuestro pueblo, y todo lo que se venda se reinvertirá en la recuperación del Palauet de Nolla, con el fin principal de relanzarlo y conseguir la declaración de BIC", iniciada desde 2011.

De la ruina a emblema

El interés y la puesta en valor del mosaico Nolla, por desgracia, no ha estado siempre. El Palauet de Nolla, monumento del siglo XVII que sirvió como el gran catálogo vivo y showroom de la famosa fábrica de mosaicos de Miguel Nolla en el siglo XIX llegó a estar en un grave estado de abandono, hasta que en 2007. se realizaron trabajos previos de seguridad para su recuperación y ya en el año 2010, se realizó un completo estudio histórico y constructivo en el que se especificaban los trabajos que se debían realizar sobre el conjunto, así como su posible división en fases, gracias a un grupo de expertos en patrimonio y restauración, el estudio de arquitectura ARAE Patrimonio, que en 2015 se constituyeron en el Centro de Investigación y Difusión de la Cerámica Nolla (CIDCeN), con el fin de seguir con el estudio, la investigación y la difusión de Nolla.

Palauet de Nolla / A.M.

Los trabajos de recuperación permitieron abrir el Palauet de Nolla a visitas como mayor reclamo turístico e incluso se han realizado bodas. Peor aún hay mucho por hacer. Las excavaciones siguen gracias al programa "European Heritage Volunteers", "voluntarios de todo el mundo que volverán un año más y que están haciendo una gran labor de recuperación. Como muestra, en 2024 desenterraron, en perfecto estado de conservación, cuatro dependencias con sus pavimentos y zócalos de mosaico Nolla.