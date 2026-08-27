Paterna pone en valor a su cantera de tiradores más jóvenes

Paterna volvió a hacer gala anoche de que es una auténtica Ciutat del Foc con la cantera de tiradoras y tiradoras más joven. Y es que más de 150 niños y niñas y jóvenes protagonizaron en el cohetódromo una de las citas más esperadas de la programación vinculada a los actos de fuego: las tiradas Querubín, Infantil y Juvenil, el primer gran paso hacia la gran Cordà.

La “gabia” volvió a vibrar con la destreza en el manejo del cohete de las nuevas generaciones, que demostraron que la tradición pirotécnica paternera no solo se mantiene, sino que crece con fuerza, “que se hereda de pares i mares a fills i filles”, tal como ha asegurado la concejala de Fuego, Andrea López.

En este sentido, ha subrayado que “Paterna ha vuelto a demostrar que su futuro está garantizado. Ver a tantos niños y niñas vivir la pólvora con respeto, formación y pasión es la mejor prueba de que nuestra tradición sigue más viva que nunca”.

Por segundo año consecutivo, la Tirada Juvenil (de 14 a 17 años), organizada por el Ayuntamiento, contó con doble tirada. El motivo continúa siendo el aumento constante de participantes en esta franja de edad. En total, 86 jóvenes formaron parte de esta edición, consolidando una cantera que, al cumplir la mayoría de edad, dará el salto a la calle Mayor como tiradores y tiradoras de la “millor Cordà del món”.

Del mismo modo, en la Tirada Querubin (de 8 a 12 años) participaron 25 niños/as mientras que en la Tirada Infantil (de 12 a 14 años) lo hicieron 42.

La jornada no solo destacó por la alta participación, sino también por la implicación del público. Vecinos, familiares y visitantes siguieron cada detalle gracias a la pantalla LED instalada en la explanada, que permitió vivir en directo la intensidad del fuego dentro del cohetódromo.

El ambiente festivo arrancó a las 21:00 horas con el tradicional pasacalle infantil de Cohetes de Lujo en la Plaza del Pueblo.

Estreno de las femelletes infantiles

Por otra parte, Paterna marcará hoy un nuevo hito al convertirse en el primer municipio en estrenar femelletas infantiles certificadas. Fabricadas por la pirotecnia Ricardo Caballer e impulsadas por la Federación Interpenyes, estas nuevas piezas, más pequeñas y homologadas, debutarán esta medianoche en la Cordà dels Fadrins.

AGENDA FIESTAS PATERNA MAÑANA VIERNES DIA 28 DE AGOSTO

9:00h Esmorçar del Foc y tirada tradicional por Interpenyes.

Lugar: Parque Central

17:30 h Entrega de Brazaletes Cordà

Lugar: Teatro Auditori

19:00 h Segundo día de TRIDUO

19:30 h Animación infantil.

Lugar: Campamento. Plaza. Ejército Español

21:00 h SOPAR AL CARRER MAJOR.

22:30H VARIEDADES “MOCEDADES”

Lugar: Plaza del pueblo

22:30h GRAN RECORDÀ INFANTIL

Lugar: Parc Central

Concierto en parking LOS NARANJOS con REMEMBER.

Apertura de puertas a las 22:00 horas. 01:30h TIRADA TRADICIONAL organitzada per Federació d'Interpenyes.

Lugar: Parc Central