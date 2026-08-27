Quart de Poblet celebrará la Passejà de Sant Onofre de la Clavaría el 5 de septiembre

La Asociación Cultural Clavaris de Sant Onofre, la Clavaría más antigua de Quart de Poblet, celebrará el próximo sábado 5 de septiembre una de las jornadas más representativas del calendario cultural y festivo del municipio: el acto institucional de Entrega de Distinciones Honoríficas y la posterior Passejà de Sant Onofre, declarada Fiesta de Interés Turístico Autonómico.

El acto institucional de entrega de distinciones comenzará a las 20:00 horas, en la sede de la asociación, situada en la calle Mare de Déu del Pilar, 7, de Quart de Poblet.

Durante la entrega de distinciones honoríficas, se reconocerá a diferentes personalidades destacadas por su contribución al desarrollo cultural y social de la Comunitat Valenciana, poniendo en valor su compromiso con la sociedad y con la conservación y promoción de nuestras tradiciones.

La programación

El viernes 4 de septiembre, a las 21.15 horas, será el Pregó de inicio de la Passejà de los Clavarios de San Onofre a cargo de Eduard Forés en el llar de la Clavaría en Calle Mare de Deu del Pilar, 7. Quart de Poblet. Posteriormente, se repartirán pañuelos para la Passejà de San Onofre hasta agotar existencias.

Al día siguiente, el sábado 5 de septiembre, será el acto institucional, que dará comienzo a las 21:50 horas con la salida desde la Ermita de San Onofre de la tradicional "Passejà" en honor al patrón San Onofre, a cargo de los Clavarios de San Onofre y acompañados por la Agrupación Musical L'Amistat y la Colla Tabals y Dolçaines Va de Bó, recorriendo las calles del municipio junto con los vecinos, vecinas, autoridades y medios de prensa.

Roda del foc

Uno de los momentos más esperados volverá a ser la espectacular y pionera Roda del Foc, que inició la tradición de los Clavarios de Sant Onofre a cargo de Pirotecnia Ricasa (Ricardo Caballer, S.A.) y disparada por Pirotecnia Peñarroja. Se trata de uno de los grandes símbolos representativos de la cultura festiva valenciana, la pirotecnia y las tradiciones que cada año se supera con asistencia de público y batiendo récords.

Roda de foc, en una imagen de archivo. / Clavaría de Sant Onofre.

Al finalizar la Passejà, en la Clavaría de Sant Onofre se ofrecerá una degustación de horchata y fartons de Horchatería Daniel (denominación de origen Alboraya), hasta agotar existencias.

Patrimonio cultural

La Passejà de Sant Onofre constituye, además, una oportunidad para acercar esta tradición a nuevas generaciones y visitantes, contribuyendo a preservar y difundir un patrimonio cultural que forma parte de la identidad de Quart de Poblet y de la Comunitat Valenciana.

Desde la Asociación Cultural Clavaris de Sant Onofre se invita a vecinos, visitantes y representantes de la sociedad valenciana a compartir una jornada cargada de tradición, cultura y orgullo por nuestras raíces.