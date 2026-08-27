Rafelbunyol firma el tercer convenio laboral de la empresa municipal para mejorar las condiciones de la plantilla
El acuerdo estará vigente entre 2026 y 2029 y consolida los derechos laborales de los trabajadores de Remarasa
El Ayuntamiento de Rafelbunyol ha formalizado este jueves, 27 de agosto, la firma del III Convenio Laboral de Remarasa, la empresa municipal, un acuerdo que regulará las relaciones laborales de su plantilla durante los próximos cuatro años, entre 2026 y 2029.
La firma se ha celebrado en el despacho de alcaldía y supone, según ha destacado el consistorio, un nuevo avance en la consolidación de las condiciones laborales de los trabajadores de Remarasa. El acuerdo es fruto de la negociación desarrollada entre la representación de la empresa y los trabajadores y establece el marco de derechos, obligaciones y condiciones laborales que estará vigente durante este periodo.
El nuevo convenio ha sido elaborado a partir del trabajo desarrollado por la comisión negociadora y el comité de empresa, que han revisado y actualizado las condiciones que regulan las relaciones laborales dentro de la sociedad municipal.
Satisfacción para el alcalde
El alcalde de Rafelbunyol y presidente de Remarasa, Fran López, ha destacado que la firma del tercer convenio supone “un motivo de satisfacción” porque permite consolidar los avances conseguidos en materia laboral dentro de la empresa. “Sobre todo, es el resultado de la voluntad de entendimiento y del trabajo conjunto entre la parte empresarial y la representación de las personas trabajadoras”, ha señalado López.
El alcalde también ha puesto en valor el esfuerzo realizado durante el proceso negociador para alcanzar un acuerdo que, según ha explicado, permite mejorar los derechos de la plantilla y, al mismo tiempo, establecer “un marco claro de responsabilidades y deberes para los próximos cuatro años”.
Con la aprobación de este tercer convenio colectivo, Remarasa busca consolidar un modelo de relaciones laborales basado en el diálogo y la negociación y continuar avanzando progresivamente en las condiciones de trabajo de su plantilla.
El Ayuntamiento considera que el acuerdo refuerza además la estabilidad de la empresa municipal y su compromiso con las personas que trabajan en ella, al fijar las condiciones laborales que regirán su actividad hasta finales de 2029.
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