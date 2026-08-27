La obra de Miquel Navarro estará en el despacho de un ministro
El alcalde de Mislata regala a Arcadi España una serigrafía de "El Caminante", escultura de su mayor artista internacional
El artista Miquel Navarro estará presente en el Ministerio de Hacienda, o al menos ese es destino que el propio alcalde de Mislata le ha sugerido al ministro Arcadi España en su visita a la ciudad de L'Horta, cuando le ha hecho entrega de una serigrafía de la obra "Caminante" , situada en la rotonda de la avenida Gregorio Gea con Blasco Ibáñez, realizada por su artista más internacional.
"Te hacemos este obsequio de nuestro artista Miquel Navarro para que lo tengas en tu despacho en Madrid", le sugirió Bielsa."Quien me pregunté le diré que es de Mislata", contestó España.
Arcadi España acudió este jueves a Mislata para presentar el programa Edil Dana y desvelar el proyecto de reforma integral de la Avenida Gregorio Gea, subvencionado con estos fondos.
Previamente firmó el libro de honor, donde dedicó palabras de reconocimiento sobre la ciudad y especialmente a su alcalde, Carlos Fernández Bielsa, del que dijo que era "un ejemplo" de buen trabajo y dedicación para España, demostrado el feeling que siempre han tenido ambos políticos socialistas desde su etapa como conseller de Obras Públicas y Movilidad .
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