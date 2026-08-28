Alfafar logra 9 millones de euros de fondos europeos para construir dos nuevos edificios de emergencias

El Ayuntamiento de Alfafar ha recibido la confirmación oficial de la asignación de 9 millones de euros de fondos europeos FEDER para desarrollar las actuaciones contempladas en su Plan EDIL DANA, entre las que se encuentra el proyecto de los dos Centros de Atención de Emergencias, una infraestructura estratégica incluida en el Plan de Reconstrucción del municipio. Uno de ellos estará ubicado en el barrio Orba y otro en el casco antiguo, actuarán de forma autónoma y tendrán una capacidad para 1.000 personas entre los dos.

La Agenda Urbana 2030 de Alfafar contempla la construcción de esos dos edificios para Centros de Atención a la Emergencia (CAEs) con una inversión de más de 15,6 millones de euros, para los que se solicitó una ayuda de 9 millones de fondos europeos. que ahora se ha visto aprobada por parte del Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, tal como informó el ministro valenciano Arcadi España en un acto en Mislata este jueves para anunicar la resolución de una nueva convocatoria de fondos europeos reprogramados para reforzar la resiliencia climática de los municipios afectados por la dana. Los otros 6.631.242,70 euros serán aportados mediante financiación propia del ayuntamiento.

Edificio donde se ubicará el CAE 2. Clara Campoamor. / A. A.

La financiación supone un "nuevo avance" en la estrategia municipal de reconstrucción y permitirá impulsar una actuación concebida para "mejorar la capacidad de respuesta de Alfafar ante futuras emergencias, reforzando al mismo tiempo los servicios y espacios públicos del municipio", según ha informado el consistorio.

Una infraestructura preparada para las emergencias

El proyecto contempla la creación de Centros de Atención de Emergencias preparados para ofrecer una respuesta rápida y eficaz ante situaciones como inundaciones, incendios, evacuaciones o cualquier otra situación de riesgo. Las instalaciones estarán dotadas de autonomía energética, equipamiento de asistencia y espacios adaptados para acoger a personas evacuadas, permitiendo reforzar la capacidad municipal de atención y garantizar la continuidad de los servicios esenciales cuando una situación de emergencia lo requiera.

La experiencia vivida por Alfafar durante la dana ha puesto de manifiesto la importancia de disponer de espacios específicamente preparados para responder ante este tipo de situaciones. Por ello, el proyecto incorpora la resiliencia y la prevención como elementos fundamentales de la reconstrucción del municipio.

También para servicios municipales

Pero la actuación va más allá de la emergencia. Durante el resto del año, los espacios tendrán un carácter polivalente, pudiendo destinarse a servicios municipales, atención ciudadana, actividades sociales y comunitarias, asociaciones, biblioteca y otros usos al servicio de los vecinos y vecinas.

El proyecto se divide en dos actuaciones. Por un lado, el Centro de Proximidad de Atención en Emergencias – CAE 2. Clara Campoamor, que cuenta con un presupuesto total de 6.854.891,31 euros, de los cuales 662.466,18 euros corresponden a financiación FEDER y 6.192.425,13 euros a fondos propios.

Por otro lado, el Centro Multifuncional de Atención en Emergencias – CAE 1. Casco Antiguo, con un presupuesto total de 8.776.351,39 euros, de los cuales 8.337.533,82 euros corresponden a financiación FEDER y 438.817,57 euros a fondos propios.

“La dana nos enseñó que la prevención y la capacidad de respuesta son fundamentales. Por eso, no queremos limitarnos a reconstruir lo que teníamos, sino aprovechar esta oportunidad para hacer un Alfafar más preparado, más seguro y con mejores servicios para todos”, ha señalado el alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara.

En este sentido, el alcalde ha destacado que los 9 millones de euros de financiación europea, junto a la aportación municipal, suponen un "respaldo fundamental para avanzar en una actuación estratégica" para el municipio: "Estamos hablando de una inversión de más de 15,6 millones de euros para dos infraestructuras que serán fundamentales para Alfafar. Estos centros podrán ser esenciales cuando llegue una emergencia, pero también estarán al servicio de nuestros vecinos durante todo el año. Queremos que una experiencia tan dura como la que vivimos con la dana se traduzca en aprendizaje, prevención y futuro”, ha concluido.