L’Horta Sud instalará 100 nuevos equipamientos en sus carriles bici: puntos de reparación, sombrajes y contadores

La red ciclista municipal de l’Horta Sud comenzará a incorporar nuevos servicios para facilitar los desplazamientos en bicicleta y hacer más cómodos y seguros algunos de sus recorridos. La Mancomunitat de l’Horta Sud, gracias a fondos europeos, ha iniciado la instalación de 100 nuevos equipamientos repartidos por diferentes municipios de la comarca, entre ellos puntos para reparar bicicletas, zonas de descanso con sombra, iluminación en cruces considerados conflictivos y contadores automáticos de ciclistas.

La actuación forma parte del proyecto ‘L’Horta Sud en Bici’, una iniciativa piloto impulsada en pleno proceso de reconstrucción después de la dana de octubre de 2024 y que cuenta con financiación europea del programa Next Generation. En total, la Mancomunitat ha recibido un millón de euros de la convocatoria extraordinaria habilitada para las mancomunidades de los municipios afectados por las inundaciones. Aproximadamente, la mitad de esa cantidad se destinará a actuaciones relacionadas con la red ciclable de la comarca.

“El proceso de reconstrucción en el que está inmersa l’Horta Sud es una oportunidad para replantearnos el modelo de movilidad”, señala el presidente de la Mancomunitat, José F. Cabanes, que vincula el proyecto en la red ciclista con la necesidad de adaptarse a una comarca que en los últimos años ha sufrido episodios extremos relacionados con el clima, desde la dana hasta incendios y olas de calor. "Por ello, hemos impulsado el proyecto ‘L’Horta Sud en Bici’ gracias a los fondos de la UE", ha añadido.

Uno de los puntos de sombra junto al carril bici. / MHS

La instalación de los primeros 100 equipamientos tiene un presupuesto de 250.000 euros y se plantea inicialmente como una experiencia piloto. Una vez evaluado su funcionamiento, podrá servir como referencia para nuevas inversiones de la propia Mancomunitat y de los ayuntamientos de la comarca.

Treinta estaciones para reparar bicicletas

Uno de los elementos más visibles será una red de 30 puntos de reparación de bicicletas. Se trata de pequeños tótems equipados con herramientas básicas para resolver problemas durante el trayecto, como un pinchazo, la necesidad de hinchar una rueda o pequeños ajustes mecánicos. El objetivo es que los usuarios puedan solucionar incidencias sencillas sin necesidad de abandonar el recorrido o buscar un taller, especialmente en aquellos itinerarios ciclistas que conectan distintos municipios.

La actuación ha sido diseñada con el asesoramiento del Col·lectiu Soterranya, entidad que lleva años trabajando en l’Horta Sud para fomentar el uso de la bicicleta y mejorar las condiciones de los desplazamientos ciclistas.

Sombra y zonas de descanso en Torrent, Picanya, Sedaví y Xirivella

El proyecto también trata de responder a otro problema cada vez más presente en la movilidad ciclista y peatonal: las altas temperaturas. La Mancomunitat instalará siete puntos de sombra que funcionarán como pequeñas áreas de descanso e incorporarán bancos y aparcabicicletas.

Estas zonas estarán situadas en diferentes tramos de Torrent-Picanya, Sedaví y Xirivella, con la intención de ofrecer espacios protegidos del sol en recorridos donde hasta ahora apenas existían zonas de descanso.

La incorporación de sombra cobra especial importancia en una comarca muy urbanizada y expuesta durante los meses de verano a episodios prolongados de temperaturas elevadas.

Contadores para conocer cuántas bicicletas pasan

Otra de las novedades será la instalación de tres contadores automáticos de bicicletas en Aldaia, Picanya y Torrent. Los dispositivos serán energéticamente autónomos y permitirán contabilizar el número de ciclistas que utilizan determinados itinerarios. La información quedará almacenada en una plataforma, lo que permitirá disponer de datos reales sobre el uso de la infraestructura.

Una de las farolas instaladas para mejorar la iluminación. / MHS

Esta información puede convertirse además en una herramienta para planificar futuras actuaciones, al permitir identificar los corredores más utilizados y comprobar la evolución de los desplazamientos en bicicleta.

Sesenta nuevas farolas en puntos negros

La seguridad es otro de los ejes de la actuación. A propuesta de Soterranya, se instalarán 60 farolas en tramos considerados puntos negros debido principalmente a la existencia de intersecciones con vías abiertas al tráfico. La nueva iluminación se concentrará en recorridos de Quart de Poblet, Xirivella y el eje Torrent-Picanya. La mejora de la visibilidad en cruces y conexiones entre vías pretende reducir situaciones de riesgo para los ciclistas, especialmente durante las primeras horas del día y por la noche.

“Hemos hecho una apuesta por la instalación de elementos innovadores que ya funcionan con éxito en otros puntos de Europa. Esperamos que la ciudadanía haga un uso responsable de ellos. Agradecemos enormemente a Soterranya su colaboración, que demuestra, una vez más, su compromiso con l’Horta Sud”, continúa el presidente de la Mancomunitat.

Un diagnóstico de la red tras la DANA

Las actuaciones no se han decidido únicamente a partir de las demandas de los colectivos ciclistas. El proyecto comenzó con un diagnóstico técnico para conocer cómo había quedado la infraestructura de la comarca después de las inundaciones de 2024. La Mancomunitat destinó 210.000 euros a dos estudios adjudicados a la empresa Imedes.

El primero ha analizado el estado de la red ciclable urbana de l’Horta Sud después de la dana e identificado tanto daños como necesidades de mejora. El segundo estudio se ha centrado en el estado de las riberas fluviales afectadas por la catástrofe dentro de los ámbitos urbanos.

Ambos documentos han servido de base técnica para determinar las actuaciones posteriores y seleccionar las ubicaciones de los nuevos elementos.

La subvención europea

La subvención de un millón de euros procede de los fondos Next Generation de la Unión Europea destinados de manera extraordinaria a las mancomunidades afectadas por la dana de 2024, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Los recursos llegaron a través del acuerdo entre el Ministerio de Industria y Turismo y la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo y forman parte de la Actuación de Cohesión entre Destinos de la Comunitat Valenciana.

Con esta primera intervención, l’Horta Sud pretende aprovechar la reconstrucción no únicamente para recuperar infraestructuras dañadas, sino también para avanzar hacia una red ciclista más segura, preparada para las altas temperaturas y capaz de ofrecer servicios hasta ahora poco habituales en los carriles bici de la comarca.