Meliana da el pistoletazo de salida de sus fiestas patronales con el tradicional pregón
El pregonero de este año fue el cronista de Meliana Francisco Cardells
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Sofia Ros
Meliana
Meliana dio el pistoletazo de salida de sus fiestas patronales con el tradicional pregón. Con una plaza llena de participantes, vecinos y festeros el pregonero de este año y cronista de Meliana Francisco Cardells dirigió unas sentidas palabras al público presente recordando retales históricos.
Acto seguido se realizó la cena de la nit del pregó con la presencia de políticos y concejales como el alcalde de Tavernes Blanques, Arturo Ros, o Carlos Gil , secretario autonómico y alcalde de Benavites , y Ruth Sánchez alcaldesa popular del municipio de Vallanca.
Este fin de semana se realizaran los actos de nit de paelles, o l entraeta mora y cristiana entre otras actividades
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