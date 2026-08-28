Meliana da el pistoletazo de salida de sus fiestas patronales con el tradicional pregón

Meliana dio el pistoletazo de salida de sus fiestas patronales con el tradicional pregón. Con una plaza llena de participantes, vecinos y festeros el pregonero de este año y cronista de Meliana Francisco Cardells dirigió unas sentidas palabras al público presente recordando retales históricos.

Acto seguido se realizó la cena de la nit del pregó con la presencia de políticos y concejales como el alcalde de Tavernes Blanques, Arturo Ros, o Carlos Gil , secretario autonómico y alcalde de Benavites , y Ruth Sánchez alcaldesa popular del municipio de Vallanca.

Noticias relacionadas

Este fin de semana se realizaran los actos de nit de paelles, o l entraeta mora y cristiana entre otras actividades