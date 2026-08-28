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Meliana da el pistoletazo de salida de sus fiestas patronales con el tradicional pregón

El pregonero de este año fue el cronista de Meliana Francisco Cardells

El pregón desde el balcón del Ayuntamiento de Meliana.

El pregón desde el balcón del Ayuntamiento de Meliana. / A.M.

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Sofia Ros

Meliana

Meliana dio el pistoletazo de salida de sus fiestas patronales con el tradicional pregón. Con una plaza llena de participantes, vecinos y festeros el pregonero de este año y cronista de Meliana Francisco Cardells dirigió unas sentidas palabras al público presente recordando retales históricos.

Acto seguido se realizó la cena de la nit del pregó con la presencia de políticos y concejales como el alcalde de Tavernes Blanques, Arturo Ros, o Carlos Gil , secretario autonómico y alcalde de Benavites , y Ruth Sánchez alcaldesa popular del municipio de Vallanca.

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