Mislata proyecta un gran corredor verde en Gregorio Gea con los 9 millones del Plan Edil Dana

Mislata plantea una transformación integral de uno de sus principales ejes urbanos para convertirlo en un corredor verde que conecte distintos espacios naturales y urbanos del municipio. La propuesta, ganadora del concurso de ideas convocado por el Ayuntamiento de Mislata, contempla actuar sobre más de un kilómetro de la avenida Gregorio Gea y la calle Palleter con criterios de naturalización, sostenibilidad y mejora del espacio público.

El proyecto ha sido presentado este jueves por el alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, al ministro de Hacienda, Arcadi España, durante su visita al municipio con motivo de la presentación del programa Edil Dana, cuyos fondos permitirán financiar esta actuación. Mislata recibirá 9 millones de euros procedentes de este programa estatal destinado a la reconstrucción y mejora de los municipios afectados por la dana.

Bielsa ha agradecido al ministro que haya elegido Mislata para presentar el proyecto del Gobierno destinado a las entidades locales para la financiación de los Planes Edil Dana. «Para Mislata es una oportunidad muy importante: nos permitirá ser más resilientes, mejorar nuestros espacios públicos y hacer realidad una propuesta de remodelación para la avenida Gregorio Gea, más moderna, más verde y más accesible, en la que ya veníamos trabajando», ha señalado.

Bielsa muestra a España el proyecto de reforma de Gregorio Gea. / JM LOPEZ / LEV

Por su parte, Arcadi España ha destacado que Mislata es una ciudad que desarrolla «políticas ejemplares» y ha señalado que su experiencia y sus proyectos «enlazan directamente con los objetivos del Plan Edil Dana». El ministro ha subrayado que este programa permitirá mejorar las infraestructuras y los espacios urbanos de los municipios afectados por la catástrofe de la dana.

Una propuesta que todavía puede sufrir cambios

La idea ganadora constituye todavía un documento de partida que deberá convertirse en un proyecto definitivo, por lo que las actuaciones planteadas podrían experimentar modificaciones durante su desarrollo. El diseño propone intervenir en más de un kilómetro del eje Gregorio Gea-Palleter y divide las actuaciones en distintas fases.

En las fases 3 y 4, correspondientes al tramo oeste y a la plaza Mayor, se plantea incrementar de forma notable la presencia de vegetación, generar nuevos espacios de encuentro y mejorar la continuidad peatonal del eje.

La actuación sobre la avenida Gregorio Gea, desde la calle Xirivella hasta el final de la vía, mantendría en líneas generales la estructura actual, pero incorporaría nuevas bandas arboladas y zonas ajardinadas. La propuesta contempla especies de porte alto y combina el arbolado con espacios destinados a equipamientos, zonas de estancia, jardines y áreas con pavimento permeable.

Arcadi España firma el libro de honor de Mislata. / JM LOPEZ / LEV

La franja central continuaría funcionando como paseo, con el objetivo de garantizar la accesibilidad universal a lo largo de todo el eje. En determinados cruces, como el previsto entre las calles Antonio Molle y Braç dels Horts, se plantea modificar el pavimento para marcar el paso de vehículos y aplicar criterios propios de los espacios compartidos.

Una gran zona de juegos junto a la estación

Uno de los puntos destacados del proyecto se encuentra en el entorno de la estación de Mislata-Almassil. Las dificultades que genera la infraestructura subterránea para mantener una continuidad del arbolado llevan a plantear una doble alineación de palmeras sobre jardineras elevadas, de manera que las raíces dispongan de espacio suficiente sobre la losa de la estación.

Entre estas nuevas alineaciones se propone crear una gran zona de juegos para diferentes edades, especialmente vinculada a su proximidad al CEIP l'Almassil y concebida también como un espacio de encuentro intergeneracional.

El tramo final del eje podría acoger además exposiciones, instalaciones y otros acontecimientos culturales, aprovechando el espacio público para usos temporales.

La plaza Mayor se llenará de árboles

La cuarta fase afecta a la plaza Mayor y la avenida Carlos Marx y plantea una solución diferente debido a las características de este espacio, urbanizado entre 2008 y 2010.

El proyecto apuesta por ampliar el arbolado existente en Carlos Marx y crear nuevas alineaciones con especies capaces de alcanzar un porte considerable en relativamente poco tiempo, entre ellas el pino piñonero y el pino carrasco, además de otras especies autóctonas mediterráneas.

Más sombra para combatir el efecto isla de calor

La naturalización de la plaza persigue también combatir uno de los principales problemas de los grandes espacios urbanos: el efecto isla de calor.

El proyecto considera que la elevada superficie urbanizada frente a la escasa superficie naturalizada hace especialmente sensible este fenómeno. La incorporación de árboles y la permeabilización de parte de las superficies permitirían reducir las temperaturas y mejorar la sensación térmica de los usuarios.

La propuesta apuesta además por una intervención de bajo impacto que pueda servir como base para futuras actuaciones de mayor alcance. El documento plantea mantener el carácter abierto de la plaza, de modo que pueda continuar acogiendo acontecimientos con gran afluencia de público.

Un corredor verde conectado con el Túria y l'Horta

El pan gandor no se limita a remodelar calles, sino que plantea convertir este eje urbano en una pieza de la infraestructura verde del área metropolitana. La propuesta identifica varias conexiones potenciales. Hacia el norte, el eje podría conectar con los Jardines del Túria y el parque de Cabecera, así como con las áreas protegidas vinculadas a la infraestructura verde de l'Horta. Hacia el sur, se plantea reforzar las conexiones con la futura naturalización del nuevo cauce del Túria y con los espacios agrícolas situados al norte de Xirivella.

Gregorio Gea es una de las principales arterias de Mislata. / JM LOPEZ / LEV

El proyecto también contempla estudiar una posible conexión entre la avenida Gregorio Gea y el antiguo cementerio, situado al otro lado del cauce del Túria, mientras que hacia el este el eje deberá relacionarse con la futura reconfiguración de la conexión histórica de Mislata con València y con los cambios en el modelo de movilidad del área metropolitana.

Un plan director para transformar el eje

KM.VERD_Mislata se plantea como un plan director para planificar progresivamente la remodelación del eje Gregorio Gea-Palleter. El documento apuesta por un programa flexible e incremental que permita intervenir sobre un espacio urbano especialmente complejo por la diversidad de usos, infraestructuras y conexiones que concentra.