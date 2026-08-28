Moncada ultima unas fiestas con tradición, música y grandes espectáculos

Moncada ya tiene todo preparado para celebrar sus Fiestas Patronales 2026, una de las citas más esperadas del calendario local y el gran acontecimiento festivo de la ciudad. Del 31 de agosto al 10 de septiembre, las calles volverán a llenarse de tradición, música y convivencia con una programación que combina los actos más arraigados del calendario festivo con grandes espectáculos, actividades culturales, deportivas e infantiles pensadas para todos los públicos.

El inicio de las fiestas llegará el 31 de agosto con la proclamación de la Reina de las Fiestas y su Corte de Honor, el acto que abrirá oficialmente unas celebraciones en las que Moncada volverá a reencontrarse con sus tradiciones más arraigadas. A partir de ese momento, la ciudad acogerá algunas de las citas que definen su calendario festivo, como la Entrada y el Desfile de Moros y Cristianos, los actos organizados por las Clavarías en honor a la Mare de Déu dels Desemparats, Santa Bàrbara y Sant Jaume, la tradicional Nit de les Paelles, las populares Calderas, la Cabalgata de la Alegría, la Nit d’Estellés, las mascletaes y las procesiones, antes de despedir los días grandes con el tradicional castillo de fuegos artificiales.

El 31 de agosto tendrá lugar la proclamación de la Reina de las Fiestas y su Corte de Honor. / A.M.

Conciertos, gastronomía y Mercado Medieval

La programación musical será otro de los grandes atractivos de esta edición. Tras el espectáculo inaugural La Movida, el Musical, la ciudad recibirá a la Orquesta Panorama, una de las actuaciones más esperadas de las fiestas, mientras que la tradicional Nit de les Paelles contará con la actuación de Los Inhumanos dentro del Paelles Fest.

El cartel se completa con propuestas como la Orquesta Invictus, Matrix Band, el tributo a La Oreja de Van Gogh, el Moncadance Festival y el concierto organizado por la Concejalía de Juventud, con las actuaciones de Jimena Amarillo, Abril y Cabra Fotuda DJ, consolidando una oferta musical variada para públicos de todas las edades.

'Sopar a la fresca' durante las Fiestas de Moncada. / A.M.

Las Fiestas Patronales de Moncada vuelven a ser también el reflejo del intenso trabajo que desarrollan durante todo el año las Clavarías, las asociaciones festivas, culturales y vecinales, así como los clubes deportivos y el resto del tejido asociativo de la ciudad. Su implicación, junto al trabajo coordinado del Ayuntamiento, convierte cada edición en una celebración colectiva donde tradición, cultura y convivencia se dan la mano.

La programación se completa con el Mercado Medieval, actividades infantiles, competiciones deportivas, exhibiciones culturales y numerosas iniciativas organizadas por asociaciones y entidades locales, consolidando una oferta diversa que permitirá disfrutar de las fiestas en diferentes espacios de la ciudad y reforzando el carácter abierto y participativo de una celebración pensada para todas las edades.

«Lo mejor de nuestra ciudad»

El alcalde de Moncada, Álvaro Gonzalvo, invita a toda la ciudadanía a disfrutar de unas fiestas que «representan lo mejor de nuestra ciudad». «Son días para reencontrarnos con la familia, los amigos y los vecinos, compartir nuestras tradiciones y abrir Moncada a todas las personas que quieran visitarnos. Espero que vivamos estas fiestas con ilusión, respeto y orgullo por todo lo que nos identifica como ciudad», señala.

Gonzalvo agradece especialmente la implicación de las Clavarías, asociaciones, peñas, entidades culturales, clubes deportivos, voluntarios y trabajadores municipales. «Las fiestas son posibles gracias al esfuerzo colectivo de muchas personas que dedican su tiempo y su trabajo a mantener vivas nuestras tradiciones. Ellos son los verdaderos protagonistas de estas celebraciones», añade.

Correfoc en Moncada. / A.M.

Por su parte, el concejal de Fiestas, Martín Pérez Aranda, destaca que la programación «mantiene la esencia de las fiestas de Moncada al tiempo que incorpora una oferta musical y cultural capaz de atraer a públicos de todas las edades». «Hemos querido reforzar aquellos actos que forman parte de nuestra identidad sin renunciar a una programación moderna y atractiva con grandes actuaciones musicales y actividades para disfrutar en familia. Nuestro objetivo es que Moncada vuelva a vivir unas fiestas abiertas, participativas y de las que todos podamos sentirnos orgullosos», subraya.

Pérez Aranda concluye agradeciendo el trabajo realizado por los empleados municipales y por todas las personas implicadas en la organización de las fiestas. «Llevamos cerca de cinco meses preparando esta programación para que todo salga a la perfección y quiero reconocer el esfuerzo, la dedicación y la profesionalidad de los trabajadores del Ayuntamiento.