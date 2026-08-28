Vaivén
Omar Montes desafía su lesión y triunfa en Paterna: actúa con el brazo escayolado tras ser operado de la mano
El cantante llenó el parking de los Naranjos con su "casita" apenas 24 horas después de ser operado del nudillo fracturado mientras practicaba boxeo
Omar Montes triunfó en Paterna durante el concierto celebrado este jueves por la noche y lo hizo con su brazo derecho escayolado desde la mano hasta el codo, sujeto con un cabestrillo. La celebración del concierto estuvo en peligro después de que el propio cantante anunciara, apenas 24 horas, con un vídeo en redes desde la cama del hospital que había tenido que ser operado por una rotura en el nudillo de su mano derecha mientras practicaba boxeo.
El artista, sin embargo, decidió no defraudar a todos los paterneros y paterneras que llenaron el parking de Los Naranjos de Paterna y salió al impresionante escenario, donde montó su particular "casita", de más de 10 metros de altura con tres niveles inspirado en un barrio tradicional.
Uno de los momentos más aplaudidos fue cuando Omar Montes decidió subir al escenario a varias niñas para hacer una batalla de "farmear aura", una práctica de moda entre los adolescentes, a la que se sumó una de las integrantes del equipo de Omar Montes.
El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, tras el concierto, agradeció a Omar Montes su profesionalidad y el haber actuado pese a su lesión, y él no dudó en insinuar que quería volver el próximo año tras la gran acogida que tuvo.
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