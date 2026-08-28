Paterna encara la recta final de sus fiestas con el primer día de Triduo y doble tirada en el cohetódromo

Paterna avanza con fuerza hacia el tramo decisivo de sus Fiestas Mayores, dejando atrás un jueves marcado por el inicio de los actos religiosos, la intensidad de la pólvora y la emoción de los más pequeños.

En concreto, el primer Triduo, organizado por la Real Cofradía del Santísimo Cristo de la Fe y San Vicente Ferrer, abrió ayer el calendario litúrgico de esta segunda parte de las fiestas. Un acto que tendrá continuidad hoy viernes y mañana sábado, recorriendo las principales calles del municipio en honor al Cristo de la Fe, marcando oficialmente el inicio de la vertiente de mayor devoción y fervor de las celebraciones.

Fuego

Paterna volvió a demostrar ayer que la pólvora es una de las grandes señas de identidad de Paterna. El protagonismo comenzó con un vibrante Correfoc Infantil que llenó el centro del municipio de ilusión, con niños y niñas demostrando que la tradición sigue muy viva. Ya entrada la medianoche, el fuego tomó el cohetódromo con dos citas imprescindibles: la Cordà dels Fadrins y, a continuación, la Cordà de Penyes, en una doble descarga de adrenalina, emoción y pasión por la pólvora.

Cena de los mayores

Hoy viernes, el ambiente festivo cambiará de ritmo para dar paso a uno de los encuentros más entrañables: la cena de las Personas Mayores. Centenares de vecinos y vecinas compartirán mesa en la calle Mayor en una velada al aire libre marcada por la convivencia, la memoria y el afecto.

Correfoc infantil celebrado este jueves en las Fiestas Mayores de Paterna. / A. P.

Mientras tanto, la ciudad sigue ofreciendo un programa variado que combina actividades infantiles, propuestas deportivas y representaciones culturales, reflejo del dinamismo de una localidad que vive sus fiestas con intensidad. Todo ello amenizado con la presencia de la mascota de la ciudad ‘María Femelleta’.

Paterna reafirma así su identidad más auténtica, esa que se resume en su trilogía inconfundible: ‘Foc, Festa i Fe’. Un espíritu que, en estos días finales, se siente más vivo que nunca en cada rincón de la ciudad.

AGENDA FIESTAS PATERNA MAÑANA SÁBADO 29 Y DOMINGO 30 DE AGOSTO

SÁBADO 29 DE AGOSTO

19:00 h Tercer día de TRIDUO

Itinerario: Salida de la Parroquia de Santa Rita, calle Antonio Machado, calle Vicente Lerma, calle Bonaire, calle San Roque, calle Juan Bautista Benlloch, calle Joaquin Costa, Cl Vicente Cardona, Pza. Del Pueblo, Parroquia de San Pedro Apóstol.

19:30 h Animación infantil

Lugar: Parque Central

23:00 h CORREFOC DE PATERNA colabora Federación Interpenyes

01:00 h Peça y mostra de la CORDÀ DE PATERNA

Lugar: Cohetódromo.

DOMINGO 30 DE AGOSTO

12:00 h Misa Solemne en Honor de San Vicente Ferrer

Lugar: Parroquia San Pedro

19:30 Recogida de Cohetes para el pasacalles de Cohetes de Lujo, obligatorio estar en posesión del certificado CRE y estar inscrito en la plataforma

Lugar: C.P. Clara Campoamor

21:45 h, Bendición y recogida del Fuego Sagrado del Sagrario para el posterior comienzo de la Cordà.

Lugar: Puerta Iglesia de San Pedro

22:00 h Tradicional Bendición en la puerta de la Iglesia de San Pedro Apóstol y lectura de bando A continuación PASACALLE DE COHETES DE LUJO

01:30 h GRAN CORDÀ TRADICIONAL, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional en 2017 y Bien de Interés Cultural Inmaterial en 2023. Lugar: Calle Mayor