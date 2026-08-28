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Medioambiente

La playa de La Patacona en Alboraia renueva su sistema de limpieza con contenedores más accesibles

Ya ha comenzado la instalación de este sistema adaptado a las personas con diversidad funcional y continuará con una extensión progresiva a otras zonas del municipio, como l'Horta, Port Saplaya y polígonos industriales

Nuevos contenedores en la Patacona de Alboraia.

Nuevos contenedores en la Patacona de Alboraia. / Ayuntamiento de Alboraia

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Marta Orts

Alboraia

Los residuos en zonas de playa son una de las problemáticas medioambientales más recurrentes durante el periodo estival. Por este motivo, la correcta disposición de contenedores y servicio de limpieza es esencial en zonas como la de La Patacona. La playa urbana y zona residencial estrena ya los nuevos contenedores del nuevo servicio de limpieza y recogida de residuos de Alboraia, municipio en el que se sitúa.

Su funcionamiento está adaptado para personas con diversidad funcional o mayor, por lo que no se necesitan pedales, basta con empujar la bolsa por la entrada. Este es solo el principio de un proceso en el que se irá dotando poco a poco al vecindario de más personal, maquinaria y equipamientos. Durante los próximos días, el Ayuntamiento seguirá instalando y sustituyendo estos nuevos recipientes. Esta maquinaria incorporará nuevos lavacontenedores, barredoras e hidrolimpiadoras. Además, los contenedores soterrados que queden, serán sustituidos por unos hidráulicos, más silenciosos y sin necesidad de camiones especiales. Por último, se agruparán los contenedores para facilitar la separación de residuos, reducir molestias y mejorar la estética urbana.

Lejos de ser un caso aislado, se espera que la misma acción ocurra de manera progresiva en el núcleo tradicional, l'Horta, Port Saplaya y los polígonos industriales, para que todos los vecinos y vecinas puedan hacer uso de esta novedad.

Modelo de referencia

La instalación de estos nuevos contenedores supone el pistoletazo de salida del nuevo contrato de limpieza y recogida de residuos, con el que Alboraya triplica la inversión a más 3,5 millones de euros anuales. El sustancioso aumento de presupuesto supone un incremento notorio de personal, maquinaria y equipamientos, entre otras mejoras.

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También se pondrá en marcha la recogida puerta a puerta para comercios y mejoras en la zona de huerta e incentivos para el compostaje. El Ayuntamiento dispondrá, además, de agentes medioambientales para informar a los alborayenses. Por último, se habilitará de una plataforma de gestión de quejas y reclamaciones, se evaluará el servicio constantemente y se habilitará una comisión especial supervisora para potenciar el feedback vecinal y el control, de forma que se exprima todo el potencial posible de la iniciativa.

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