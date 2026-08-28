La playa de La Patacona en Alboraia renueva su sistema de limpieza con contenedores más accesibles

Los residuos en zonas de playa son una de las problemáticas medioambientales más recurrentes durante el periodo estival. Por este motivo, la correcta disposición de contenedores y servicio de limpieza es esencial en zonas como la de La Patacona. La playa urbana y zona residencial estrena ya los nuevos contenedores del nuevo servicio de limpieza y recogida de residuos de Alboraia, municipio en el que se sitúa.

Su funcionamiento está adaptado para personas con diversidad funcional o mayor, por lo que no se necesitan pedales, basta con empujar la bolsa por la entrada. Este es solo el principio de un proceso en el que se irá dotando poco a poco al vecindario de más personal, maquinaria y equipamientos. Durante los próximos días, el Ayuntamiento seguirá instalando y sustituyendo estos nuevos recipientes. Esta maquinaria incorporará nuevos lavacontenedores, barredoras e hidrolimpiadoras. Además, los contenedores soterrados que queden, serán sustituidos por unos hidráulicos, más silenciosos y sin necesidad de camiones especiales. Por último, se agruparán los contenedores para facilitar la separación de residuos, reducir molestias y mejorar la estética urbana.

Lejos de ser un caso aislado, se espera que la misma acción ocurra de manera progresiva en el núcleo tradicional, l'Horta, Port Saplaya y los polígonos industriales, para que todos los vecinos y vecinas puedan hacer uso de esta novedad.

Modelo de referencia

La instalación de estos nuevos contenedores supone el pistoletazo de salida del nuevo contrato de limpieza y recogida de residuos, con el que Alboraya triplica la inversión a más 3,5 millones de euros anuales. El sustancioso aumento de presupuesto supone un incremento notorio de personal, maquinaria y equipamientos, entre otras mejoras.

También se pondrá en marcha la recogida puerta a puerta para comercios y mejoras en la zona de huerta e incentivos para el compostaje. El Ayuntamiento dispondrá, además, de agentes medioambientales para informar a los alborayenses. Por último, se habilitará de una plataforma de gestión de quejas y reclamaciones, se evaluará el servicio constantemente y se habilitará una comisión especial supervisora para potenciar el feedback vecinal y el control, de forma que se exprima todo el potencial posible de la iniciativa.