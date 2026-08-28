La Pobla de Farnals intensifica la limpieza de sus playas para retirar micropláticos y los residuos más pequeños

La Pobla de Farnals ha visto su verano marcado por actividades centradas en la concienciación medioambiental. Tortugas marinas, dibujo, reciclaje... y ahora se une a la lista la recogida de microrresiduos. Esta iniciativa organizada por el Ayuntamiento de La Pobla de Farnals, a través de las concejalías de Turismo y Medio Ambiente, busca poner en valor los perjuicios de los residuos más pequeños. A pesar de que pueden no parecer relevantes ante los ojos humanos, lo son en lo que a calidad de agua del mar y especies marinas se refiere.

Este sábado 29 de agosto se celebra la XI Campaña de Recogida de Microrresiduos, que vuelve a poner el foco sobre aquellos pequeños restos que pasan fácilmente desapercibidos en la arena y que, sin embargo, pueden permanecer durante años en el medio natural. Colillas, microplásticos y otros residuos de pequeño tamaño que quedan escondidos bajo la arena serán recogidos de 10:00 a 13:00 horas, cuando el Ayuntamiento instalará un estand junto a la Posta Sanitaria de la Playa Norte desde el que se facilitarán vasos y guantes a quienes quieran participar. El premio, además de contribuir a la limpieza del mar, será un refresco por cada vaso lleno que se entregue. Además, para los que se consideren afortunados, las personas participantes entrarán en el sorteo de un lote de artículos de playa y un miniglú de Ecovidrio. La actividad es completamente gratuita, no es necesaria la inscripción previa y está abierta a todas las edades.

XI CAMPAÑA DE RECOGIDA DE MICRORRESIDUOS post VAL / Ayuntamiento Pobla de Farnals

Residuos que escapan a la limpieza habitual

Esta campaña nace por la invisibilización de estos residuos diminutos y sus dificultades de limpieza. Su tamaño tan reducido implica que las máquinas que recorren la playa para limpiarla no sean capaces de cribarlos. Además, son muy difíciles de notificar debido a que se entremezcla con la arena y en el mar son muy difíciles de ver. Sin embargo, presentan una de las formas de contaminación más preocupantes precisamente por ello. Así como una bolsa o un trozo de plástico grande es recogido normalmente por los bañistas concienciados o los métodos de limpieza, estos microplásticos llegan al medio marino pasando desapercibidos. Por este motivo, otro de los objetivos de la campaña es que los participantes comprueben qué puede encontrarse al observar con más detenimiento un espacio que aparentemente está limpio.

No obstante, el pequeño tamaño de los residuos no implica menor contaminación del medioambiente. Las colillas, uno de los principales focos de la campaña de recogida, contienen sustancias como cadmio, plomo o arsénico que pueden liberarse cuando entran en contacto con el agua. Es más, una sola colilla, debido a su filtro, puede contaminar tres litros de agua de mar y tarda entre cinco y veinte años en desaparecer de manera natural. A ello se añade el riesgo para la fauna, ya que estos restos pueden ser confundidos con alimento por diferentes especies marinas.

Un verano para aprender también a cuidar la playa

La recogida de microrresiduos es el broche final a un verano en el que La Pobla de Farnals ha acogido distintas propuestas dirigidas a su correcta conservación y sobre el papel que puede desempeñar cada persona cuando acude a la playa. Una de ellas ha sido la adhesión del municipio a la campaña impulsada por la Fundación Oceanogràfic bajo el lema “Aquí salvamos tortugas”. La Playa Norte acogió una jornada divulgativa con una exposición y actividades para las familias que registró una elevada participación. El mensaje principal fue muy concreto: ante la presencia de una tortuga marina, huevos o rastros de un posible nido, no hay que tocar ni alterar el entorno y se debe avisar al 112.

Noticias relacionadas

La educación ambiental ha llegado también este verano a través del dibujo. El XIV Concurso de Dibujo “Nuestra playa” reunió a 56 niños y niñas de entre 3 y 12 años alrededor de una propuesta que les invitaba a representar la Playa Norte y Pobla Marina desde el cuidado, la protección y el respeto por el medio ambiente. Los trabajos fueron posteriormente expuestos al público tras la entrega de premios. A estas acciones se ha sumado la colaboración con Ecovidrio para fomentar el reciclaje, con el sorteo de miniglús entre la ciudadanía. Precisamente uno de estos pequeños contenedores de vidrio volverá a formar parte de los premios que se sortearán este sábado entre quienes participen en la recogida de microrresiduos.