El portavoz de Ciudadanos Moncada, Jesús Gimeno, vuelve al PP para las elecciones de 2027

A menos de un año para la celebración de las elecciones municipales, los partidos se encuentran inmersos en la confección de las listas electorales. En el caso del PP de la provincia de Valencia, liderado por Vicente Mompó, el próximo 11 de septiembre se realizará el lanzamiento de las candidaturas a la alcaldía en los 266 municipios. En el caso de Moncada, a falta de hacerse oficial, la candidata será Marga Benlloch, actual portavoz en el ayuntamiento, y única representante de l’Horta Nord en la nueva gestora del PPCV de Juanfran Pérez Llorca.

Sin embargo, el gran cambio estará más abajo, donde un nombre destacará sobre otros, el de Jesús Gimeno, actual portavoz de Ciudadanos que aunque aún no ha dado el sí definitivo, ve con buenos ojos la propuesta de trabajar juntos,algo que prácticamente ya estaban haciendo en el actual mandato, ejerciendo la oposición al gobierno de coalición PSPV-Compromís, y sobre todo después de que Ciudadanos no se presente a las próximas elecciones con candidatura propia, sino bajo las siglas de Democracia 21 de Miriam González.

Jesús Gimeno (Ciudadanos), Marga Benlloch (PP) y Elena Carrasco (Vox). / L-EMV

Con el sí de Mompó

Fuentes populares aseguran que se trata de uno de los mejores políticos actualmente en Moncada y que este paso sería el esperado después de trabajar juntos en la oposición contra Amparo Orts y Álvaro Gonzalvo. En la aceptación de Gimeno, que ya había sido tentado en otras ocasiones, habría cobrado un peso importante el hecho de formar de nuevo equipo con José Pérez, que ya estuvo con él en Ciudadanos. Vicente Mompó es conocedor de la situación, y dio su visto bueno tras un encuentro celebrado hace una semanas aprovechando una visita del presidente de la Diputació a Moncada. Desde el PP afirma que Mompó "siempre nos ha dado libertad para formar nuestras listas, porque cree que haremos lo mejor para Moncada".

Gimeno quiso presidir el PP en 2013

Si bien el trasvase de Ciudadanos al PP va a ser una práctica habitual de cara a la próxima cita electoral, la diferencia es que Gimeno volverá al partido que abandonó en 2014, siendo concejal de Deportes y Policía, por desavenencias con el entonces alcalde Juan José Medina, del que llegó a ser su mano derecha. Gimeno no era un edil cualquiera, sino que tenía una gran peso en el partido, del que era secretario local. De hecho, en el congreso local del PP en 2013 presentó una candidatura alternativa a la de Medina para disputarle la presidencia del partido. No salió por la mínima. A partir de ese momento, la relación se rompió, y tras salir del PP en 2014, se presentó en 2015 con Ciudadanos obtuvo dos concejales, que subieron a tres en 2019, con el auge del partido que decayó en 2023 hasta casi desaparecer a nivel nacional, pero a nivel local Gimeno logró mantener su acta.