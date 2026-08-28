Sedaví prohíbe el paso de camiones de más de 12 toneladas por una de sus principales avenidas

Sedaví prohíbe la circulación de camiones de más de 12 toneladas por la Avenida País Valencià. Esta medida restrictiva se ha tomado para garantizar la seguridad de los viandantes que usa una de las arterias principales del municipio de l'Horta para llegar al CEIP Vicente Pla, en la calle Pintor Sabater, el cementerio o la residencia de mayores, y que tienen que convivir con el paso de un gran número de vehículos pesados.

Aunque la circulaciones de camiones siempre ha sido una constante, en los últimos meses se ha incrementado después de que Horno Alcedo, una pedanía de València, prohibiera el paso de camiones. "Esto hace que los vehículos pesados que quieran ir al polígono de Horno Alcedo, no puedan acceder desde la V-30 y accedan desde nuestro municipio por la Avenida País Valencià", señala el alcalde, José F. Cabanes. A eso se suma, los que ya usaban esta opción para ir desde el polígono de Paiporta, la CV 400 hasta la pista de Silla, o los que buscan evitar el colapso de la V-30 atravesando el municipio.

Sedavía ha tenido que reponer varias veces el semáforo arrancado por los camiones. / J.M. López

A la inseguridad de convivir una gran afluencia de peatones con camiones pesados, se añade los problemas que estos causan a la vía, provocando en algunas ocasiones vertidos de hormigón sobre la calzada que pone en riesgo la circulación de motos, y que incluso ha motivado que el Ayuntamiento de Sedaví imponga un requerimiento a alguna empresa para que controle y limpie esos vertidos. También, estos camiones al pasar por algún paso más estrecho, como la esquina de la calle Sol con la Avenida País Valencià, provoca daños en el semáforo, que se ha tenido que reparar en más de una ocasión al igual que algunas señales viales.

Por ese motivo, el gobierno de José F. Cabanes ha decidido dar un paso al frente y modificar la Ordenanza Municipal de Tráfico y Circulación para establecer la prohibición general de circulación por la avenida País Valenciano para camiones y vehículos cuya Masa Máxima Autorizada sea superior a 12 toneladas, con las excepciones previstas en la propia normativa municipal.

“Era una actuación que teníamos muy clara por una cuestión de seguridad. La avenida País Valencià estaba soportando un volumen muy elevado de tráfico pesado y es una vía con una gran afluencia de personas, con un colegio, un instituto, parques infantiles y el cementerio. La prioridad es proteger a los peatones, reducir molestias y hacer más segura la movilidad en el municipio”.

La modificación de la ordenanza también regula los itinerarios de acceso al Polígono Industrial, así como las excepciones para determinados servicios, operaciones de carga y descarga o situaciones que requieran autorización expresa, que se puede solicitar a través de la web.

Renovación y ampliación del sistema de cámaras

De forma paralela, el ayuntamiento ha renovado el contrato del sistema de cámaras existente en el municipio y ha incorporado nuevos puntos de control en zonas estratégicas, especialmente en accesos, entornos escolares y espacios con una elevada afluencia de tráfico y peatones.

El objetivo de esta actuación es mejorar el conocimiento de los flujos de circulación, reforzar la seguridad vial y disponer de una mayor capacidad de prevención y control en puntos sensibles del municipio.

Sedaví refuerza la seguridad vial con nuevas cámaras. / A.S.

Desde el Ayuntamiento de Sedaví se quiere remarcar que las nuevas cámaras no son fotorrojos ni cámaras sancionadoras. Se trata de cámaras destinadas al control de la afluencia de tráfico y a mejorar la seguridad vial y ciudadana.

Con estas actuaciones, Sedaví avanza hacia un modelo de movilidad más seguro, ordenado y sostenible, reduciendo el impacto del tráfico pesado en las zonas urbanas y reforzando la protección de los espacios con mayor presencia de peatones.

El Ayuntamiento agradece la colaboración de vecinos y vecinas, conductores y conductoras y empresas y recuerda que los detalles de la nueva regulación pueden consultarse en la web municipal y en la Sede Electrónica.