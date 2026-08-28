Así será el nuevo puente de Torrent: 13 metros más largo y hasta 3,3 metros más alto

El Ayuntamiento de Torrent proyecta la construcción de un nuevo puente en Quatre Camins, una actuación destinada a mejorar la seguridad y la capacidad hidráulica de uno de los principales puntos de conexión de la ciudad y que permitirá disponer de una infraestructura más preparada ante futuras avenidas extraordinarias.

El actual puente de Quatre Camins fue uno de los puntos especialmente afectados durante la dana del 29 de octubre de 2024, cuando el barranco de l’Horteta experimentó una extraordinaria crecida y llegó a rebasar la infraestructura. La fuerza del agua provocó importantes daños y la situación llegó a ser especialmente crítica hasta el punto de que un contenedor procedente del puerto quedó depositado sobre el propio puente, evidenciando la magnitud y la virulencia del episodio.

Tras la dana, el Ayuntamiento de Torrent actuó de manera inmediata para garantizar la seguridad de la infraestructura y de las personas usuarias, ejecutando obras de emergencia destinadas a estabilizar el puente y reparar los daños ocasionados por el episodio de lluvias torrenciales.

La dana causó estragos en el puente. / A.T.

Ahora, el Ayuntamiento plantea dar un paso más con la construcción de una nueva infraestructura que permita mejorar sustancialmente el comportamiento del puente ante futuras crecidas. La propuesta contempla ampliar su longitud desde los 83,2 metros actuales hasta los 96 metros y elevar también la rasante, con el objetivo de incrementar la capacidad de desagüe del barranco y reducir el riesgo de que el agua alcance el tablero en episodios extraordinarios.

La actuación cobra especial importancia por la ubicación de Quatre Camins, en un punto estratégico de Torrent próximo a la confluencia de los barrancos de l’Horteta y del Poyo. Además, se trata de una vía con una elevada intensidad de tráfico, que soporta aproximadamente 10.000 vehículos diarios y que conecta el núcleo urbano con el polígono industrial Mas del Jutge.

Los estudios realizados por la Universitat Politècnica de València después de la dana pusieron de manifiesto la necesidad de incrementar la capacidad hidráulica de este punto para ofrecer una mayor protección frente a futuras avenidas. Durante el episodio del 29 de octubre de 2024, el agua llegó a superar en aproximadamente 1,20 metros el tablero del puente, una circunstancia que puso de manifiesto la necesidad de mejorar la infraestructura.

La nueva solución contempla, por tanto, un puente más largo y más alto, adaptado a las necesidades actuales y con una mayor capacidad para permitir el paso del agua del barranco. La rasante se elevará aproximadamente 1,2 metros en los extremos y hasta 3,33 metros en el centro, lo que permitirá incrementar la sección disponible para el cauce.

Camino de La Pardala de Torrent. / A.T.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado que “lo que vivimos el 29 de octubre de 2024 en Quatre Camins fue una situación extraordinaria que nos mostró con toda claridad la importancia de contar con infraestructuras preparadas para episodios de lluvias de esta magnitud”.

“Llegamos a ver cómo el barranco de l’Horteta rebasaba el puente y cómo incluso un contenedor procedente del puerto acababa sobre la infraestructura. Desde el Ayuntamiento actuamos con obras de emergencia para estabilizarlo y garantizar la seguridad, pero ahora queremos ir un paso más allá y contar con un puente más largo, más alto y con mayor capacidad hidráulica”, ha señalado Folgado.

La alcaldesa ha subrayado que “Quatre Camins es una conexión fundamental para Torrent, tanto para nuestros vecinos como para la actividad económica de Mas del Jutge, y esta actuación permitirá mejorar la seguridad de todos los usuarios y hacer que nuestra ciudad esté mejor preparada ante futuras emergencias”.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, José Francisco Gozalvo, ha explicado que “la nueva propuesta nace de los estudios realizados después de la dana y de la experiencia que vivimos aquel 29 de octubre. El comportamiento del barranco durante aquella jornada dejó patente que necesitamos aumentar el espacio disponible para el paso del agua”.

Gozalvo ha destacado que “la actuación permitirá pasar de los 83,2 metros actuales a 96 metros de longitud y elevar de forma significativa la rasante del puente. Son medidas que buscan mejorar la capacidad hidráulica y reducir el riesgo ante futuras crecidas del barranco de l’Horteta”.

Pendientes de la autorización de la CHJ

La memoria valorada de la actuación ya ha sido aprobada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, dentro del marco de las actuaciones de recuperación de los daños ocasionados por la DANA. La ejecución de la actuación queda ahora condicionada a la autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), necesaria por afectar a un ámbito vinculado al cauce.

Una vez obtenida dicha autorización, el Ayuntamiento podrá continuar con la tramitación necesaria para impulsar la actuación, que permitirá transformar uno de los puntos más afectados por la DANA de 2024 en una infraestructura con mejores condiciones de seguridad y capacidad hidráulica.

La actuación se integra así en el conjunto de medidas que está desarrollando el Ayuntamiento de Torrent para recuperar y mejorar las infraestructuras municipales afectadas por la dana del 29 de octubre de 2024, apostando no solo por reparar los daños sufridos, sino también por mejorar la preparación de la ciudad ante futuros episodios meteorológicos extraordinarios.