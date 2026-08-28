La XXIX Volta a Peu de La Canyada pondrá este sábado el acento deportivo a las Fiestas Mayores de Paterna

Paterna se prepara para vivir una de sus citas deportivas más destacadas de estas fiestas con la celebración de la XXIX Volta a Peu La Canyada, que tendrá lugar mañana sábado, 29 de agosto en el marco de sus Fiestas Mayores.

La prueba, organizada por el Ayuntamiento de Paterna junto al Club de Atletismo Cárnicas Serrano, vuelve a reunir a cientos de vecinos y vecinas en una jornada que combina deporte, tradición y convivencia.

El teniente alcalde de Educación, Deportes, Movilidad y Portavocía, José Manuel Mora, ha destacado que “la Volta a Peu de La Canyada supone un pequeño paréntesis deportivo dentro de nuestras Fiestas Mayores y sirve para practicar y poner en valor el deporte y los hábitos de vida saludables incluso en días de celebración”.

La competición tendrá como punto neurálgico la Plaza Puerta del Sol y discurrirá, como es habitual, por un recorrido mixto que combina tramos urbanos con el entorno natural de La Vallesa. La jornada arrancará a las 18:30 horas con la carrera infantil, de 1.000 metros, mientras que la prueba absoluta, con un recorrido de 6.400 metros, comenzará a las 19:30 horas.

Más allá del aspecto competitivo, la Volta a Peu La Canyada mantiene su carácter simbólico al conmemorarse en recuerdo del incendio que afectó al Paraje Natural del Túria, reforzando así el vínculo entre deporte, memoria y entorno natural.

Las inscripciones continúan abiertas hasta el mismo día de la prueba, pudiendo formalizarse desde las 17:00 horas hasta 15 minutos antes del inicio. El coste es de 6 euros para la carrera absoluta y de 1 euro para la infantil.

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La jornada concluirá con la entrega de trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría, tanto masculina como femenina, poniendo el broche final a una cita que promete emoción, participación y espíritu deportivo.