Zulima Pérez: "La prevención de incendios en los barrancos es competencia de Consell y ayuntamientos, no de la CHJ"

El conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, acusó junto al barranco de Picassent en Beniparrell este martes a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) de "desidia" y "dejadez" ante la falta de actuación sobre los cauces para prevenir incendios y posibles inundaciones. Una protesta que ha sido respondida por la comisionada para la dana, Zulima Pérez, quien ha acusado a la Generalitat Valenciana de «deslealtad absoluta" al atribuir al organismo cuenca la responsabilidad del control de vegetación invasora en los ríos. "No todo lo que es cauce es competencia de la Confederación Hidrográfica", advierte, en declaraciones realizadas en Mislata, durante la presentación del programa Edil dana por el ministro Arcadi España.

Valencia. El Gobierno de España ha anunciado en Mislata la resolución de una nueva convocatoria de fondos europeos reprogramados para reforzar la resiliencia climática de los municipios afectados por la dana 11.00 horas.- En Mislata (Valencia), el ministro de Hacienda, Arcadi España, presenta los programas EDIL DANA para paliar los efectos de las riadas de octubre de 2024 y prevenir futuros desastres naturales. A esa hora se reunirá con el alcalde, Carlos Fernández Bielsa, y otras autoridades. A las 11.20 atiende a los medios. Centro Sociocultural 'La Fábrica' del Ayuntamiento. Sobre las 11.40 horas, visitará la avenida Gregorio Gea y la Plaza Mayor, que se reformará con fondos EDIL DANA. VLC / JM LOPEZ / LEV

En ese sentido, si bien reconoce la importancia de visibilizar la problemática de la presencia de la caña común (Arundo donax) en los cauces, señala que las competencias sobre planificación y retirada de especies invasoras corresponden legalmente a la conselleria de Medio Ambiente. Tanto la planificación como la retirada de las especies invasoras es una competencia de la Generalitat Valenciana y, en este caso, de la Conselleria de Medio Ambiente. "Yo soy muy defensora del autogobierno y creo que cada administración tiene que ser responsable de las cosas que tiene que hacer. En este caso, la Generalitat Valenciana es la responsable en este caso de hacer esa planificación y de hacer esa ejecución", matiza. Precisamente el conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, criticó a la CHJ por la falta de mantenimiento del barranco del Carraixet, donde se originó un incendio a la altura de Carpesa y Bonrepòs i Mirambell.

Los ayuntamientos, competentes en prevención de incendios

La comisionada también ha puesto el foco en los ayuntamientos, quienes, asegura, tienen la competencia para intervenir en los cauces de los tramos urbanos. "En este caso, la competencia del mantenimiento y limpieza de los cauces en estos espacios es de los ayuntamientos. También la competencia en prevención y extinción de incendios es una competencia municipal -los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes la tienen directamente; los de menos de 20.000 habitantes la tienen las diputaciones provinciales-, sin perjuicio de la que tenga la Generalitat", aclara.

Zulima Pérez ha recordado esta situación con la de la dana, "le pedimos a la Generalitat Valenciana es que no haga lo mismo que ese día y que ejerza sus competencias, porque los valencianos y valencianas necesitamos tener un gobierno que se haga responsable de nuestros problemas y que dé soluciones". Y aclara en que la CHJ solo limpiará los barrancos, a través de la Comisaría de Aguas, cuando afecte al flujo del río, que es lo que se ha hecho.