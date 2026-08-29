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La alcaldesa de Meliana, Trini Montañana, muestra su apoyo a Ceuta durante el paso de La Vuelta por el municipio

Trini Montañana con la bandera de Ceuta en la Vuelta.

Trini Montañana con la bandera de Ceuta en la Vuelta. / A.M.

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Redacción Levante-EMV

Meliana

La alcaldesa de Meliana, Trini Montañana, ha mostrado públicamente su apoyo y solidaridad con todos los ceutíes durante el paso de la octava etapa de La Vuelta a España por el municipio.

La primera edil ha lucido una bandera de Ceuta como gesto simbólico de respaldo a todos los ciudadanos de la ciudad autónoma ante la grave situación que atraviesa como consecuencia de la presión migratoria.

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Trini Montañana, alcaldesa de Meliana, con la bandera de Ceuta en la Vuelta. / A.M.

Trini Montañana ha querido aprovechar la visibilidad de La Vuelta a España a su paso por Meliana para trasladar un mensaje claro: Ceuta no puede sentirse abandonada ni olvidada por el Gobierno de España.

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