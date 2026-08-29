Vaivén
La alcaldesa de Meliana, Trini Montañana, muestra su apoyo a Ceuta durante el paso de La Vuelta por el municipio
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Meliana
La alcaldesa de Meliana, Trini Montañana, ha mostrado públicamente su apoyo y solidaridad con todos los ceutíes durante el paso de la octava etapa de La Vuelta a España por el municipio.
La primera edil ha lucido una bandera de Ceuta como gesto simbólico de respaldo a todos los ciudadanos de la ciudad autónoma ante la grave situación que atraviesa como consecuencia de la presión migratoria.
Trini Montañana ha querido aprovechar la visibilidad de La Vuelta a España a su paso por Meliana para trasladar un mensaje claro: Ceuta no puede sentirse abandonada ni olvidada por el Gobierno de España.
Suscríbete para seguir leyendo
- Última hora del incendio en la Devesa del Saler: desalojan la playa del Saler
- El bar que trae 'cola' en la playa de Xeraco: La cultura del 'esmorzar' reúne una media de 300 personas cada día en este local
- Una inhalación tóxica es lo que podría estar detrás de la muerte del matrimonio irlandés en Cullera
- La delegada del Gobierno confirma que el incendio del Saler fue intencionado
- Buscan a dos menores de 14 y 15 años desaparecidas en Carcaixent
- Sí, Bego, tú fuiste y siempre serás el amor de mi vida': El dj ontinyentí Nando Costa se despide de su mujer
- El mayor incendio del Parque Natural en 40 años
- El fuego pone al Saler contra las cuerdas y devuelve el miedo a la Devesa