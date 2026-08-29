Arranca la esperada etapa de la Vuelta a España por Valencia con todas las miradas en Pogacar

Puçol ha vivido este sábado una jornada deportiva histórica con la salida neutralizada de la octava etapa de la Vuelta Ciclista a España 2026. El pelotón multicolor ha arrancado la ruta en una salida controlada desde su playa, a las 13:42 horas, y las carreteras valencianas vuelven a disfrutar del mejor ciclismo del mundo y de Tadej Pogacar, el mejor ciclista del planeta que ya es el líder y persigue el reto de ganar la única gran carrera ciclista que le falta en su palmarés, tras el Tour y el Giro.

La expectación ha sido máxima durante toda la mañana, horas antes de la salida en Puçol, donde todas las miradas de los cientos de aficionados y vecinos estaban puestas en el maillot rojo, pero también en así como en los más de 180 ciclistas de los 23 equipos, que desde el mediodía pasaban el control de firmas y saludaban a un entusiasmado público.

En la salida neutralizada, los corredores han partido del aparcamiento situado en la zona norte de la playa de Puçol y han recorrido la avenida La Marina, Marjals, camí La Mar, Caminás y la antigua carretera de Barcelona hasta el Puig de Santamaria, donde se ha producido la salida oficial.

Unos minutos después de la salida se ha producido una fuerte caída en el principio de la etapa, pero por suerte, todos los ciclistas implicados han podido continuar con la carrera.

La etapa

Durante el recorrido los ciclistas pasarán por otros 24 municipios valencianos. La octava etapa, de 172 kilómetros, además de Puçol recorrerá los municipios de Pobla de Farnals, Massamagrell, Albalat del Sorells, Foios, Meliana, Vinalesa, Alfara del Patriarca, Moncada, Náquera, Bétera, San Antonio de Benagéber, l’Eliana, Riba-roja de Túria, Vilamarxant, Cheste, Montserrat, Montroi, Real, Catadau, Carlet, Algemesí, Alzira, Simat de la Valldigna, Barx y con final en Xeraco, en la Safor, sobre las 17.20 horas.

Numeroso público agolpado detrás de las vallas para ver el paso de los ciclistas en la playa de Puçol. / Levante-EMV/La Vuelta

Esta etapa cuenta como gran atractivo la subida al puerto de Barx, catalogado como de segunda categoría. Los ciclistas que quieran disputar la etapa deberán superar esta dificultad situada a 23 kilómetros de la meta. Son 4,7 kilómetros de distancia al 5,6 % de pendiente media. Al ser esta etapa la última oportunidad para los sprinters del pelotón en esta primera semana de carrera, sus equipos tendrán la misión de controlar los intentos de escapada y ayudar a sus hombres rápidos superar el puerto de Barx (2ª) para poder disputar la llegada en las calles de Xeraco. Quién sabe, a estas horas, si Pogacar atacará en este puerto y sus rivales podrán seguirle, o se reservará. De momento, el esloveno ya ha vencido en tres etapas, con la última victoria en la sexta etapa de Castellón tras un duelo con Enric Mas.

La Diputación ha destinado más de 130.000 euros para hacer posible la celebración de la carrera ciclista a través de la provincia de Valencia. El presidente de la institución, Vicent Mompó, ha estado presente en el tradicional corte de cinta previo a la salida de la etapa, y también estará en el final de meta en Xeraco.

Recorrido de la etata Puçol-Xeraco. / La Vuelta

El recorrido por l'Horta, desde el Puig y siguiendo por la carretera CV-300, los más de 180 ciclistas de los 23 equipos que compiten pasarán por los términos municipales de Rafelbunyol, la Pobla de Farnals, Massamagrell, Museros, Emperador, Albalat dels Sorells, Foios y Meliana, donde el pelotón rodará por su casco urbano a tráves de la Avigunda de Santa Maria y Carrer del Sol. En esta población está el primer punto de paso a los primeros 8,48 kilómetros.

Los corredores abandonarán Meliana por el camí Barranquet y Carretera Nolla para dirigirse por el Camí de Vinalesa hacia esta población con entrada por la calle Docror Mollà y Avinguda Constitució, para luego continuar por la carretera Moncada-Meliana hacia Alfara del Patriarca y Moncada, donde está situado el segundo punto de paso a los 14,2 kilómetros, en la CV-315, poco antes de llegar al CEU.Desde ahí los ciclistas seguirán por la misma carretera CV-315 en dirección hacia San Isidro de Benagèber, para luego ya abandonar la comarca cuando entren en el término de Nàquera por la CV-310, ya en el Camp de Túria. Luego irán hacia Cheste para seguir por la Ribera y la Safor, la última comarca por donde pasarán.

Hecho histórico para Puçol

Es la primera vez que Puçol -que además está en fiestas- acoge un evento deportivo de este tipo, un "hecho histórico" para el ayuntamiento que preside Paz Carceller, pues ha permitido a los vecinos disfrutar de la Vuelta tanto en la playa, como en el camí La Mar, el casco urbano e incluso la vía verde. Y desde la televisión los telespectadores que siguen la ronda también han podido observar el atractivo de la localidad de l'Horta en el arranque de la prueba.