Así se reparten los 273 millones de fondos europeos de la dana: esto recibirá cada municipio

El Ministerio de Hacienda ha asignado los 273,2 millones de euros de fondos europeos a 34 entidades locales para continuar con la reconstrucción de las zonas afectadas por la dana del 28 de octubre de 2024 y reforzar su protección frente a futuras inundaciones. La ayuda procede del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y permitirá movilizar una inversión pública total de 287,6 millones de euros, gracias a una tasa de cofinanciación comunitaria del 95%.

La resolución del Plan EDIL DANA, anunciada por el ministro de Hacienda, Arcadi España, durante una visita a Mislata, contempla ayudas para 95 municipios: 69 localidades de la Comunitat Valenciana afectadas por la catástrofe y otros 26 municipios de Albacete y Cuenca.

En el caso de la provincia de Valencia, el reparto establece tres grandes categorías. Valencia, Torrent y Paterna, consideradas grandes ciudades, reciben ayudas de hasta 12 millones de euros. En concreto, Valencia y Torrent obtienen 12 millones de euros, mientras que Paterna se queda a apenas 56 euros de esa cifra, con 11.999.944 euros.

Hasta 9 millones para las ciudades intermedias

El segundo grupo está formado por 18 ciudades intermedias, con ayudas que alcanzan los nueve millones de euros. Algemesí, Alfafar, Xirivella, Cullera, Riba-roja de Túria, Manises y Requena reciben 9 millones de euros cada una.

También se encuentran en este grupo Picassent, con 8.999.999 euros; Llíria, con 8.999.968; Alzira, con 8.998.175; Aldaia, con 8.997.450; Catarroja y Mislata, con 8.996.500 euros cada una.

El listado se completa con Alaquàs y Bétera, que recibirán 8.977.500 euros cada una; Silla, con la misma cantidad; Paiporta, con 8.967.658 euros, y Sueca, con 8.550.000 euros.

Tabla fondos europeos dana / G.E.

Los fondos también llegan a través de Áreas Urbanas Funcionales (AUF), que dispondrán de hasta seis millones de euros. Entre las entidades beneficiarias figuran la Mancomunitat de la Ribera Alta, los ayuntamientos de Alginet, Alcàsser y Carlet, la Diputación de Cuenca, la Mancomunitat Ribera Alta a través del Ayuntamiento de Montserrat, Benetússer, la Mancomunitat Ribera Baixa, la Diputación de Albacete, la Mancomunidad del Interior Tierra del Vino, Picanya, Vilamarxant y la Mancomunidad Intermunicipal Hoya de Buñol.

Entre estas ayudas destacan los 6 millones de euros asignados a las áreas encabezadas por la Mancomunitat de la Ribera Alta, Alginet, Alcàsser, Carlet, la Diputación de Cuenca y Montserrat. Benetússer recibirá 5.999.994 euros; la Mancomunitat Ribera Baixa, 5.999.250; y Picanya, 5.622.953 euros.

Tres grandes líneas para la reconstrucción

El dinero europeo no se limita a reparar los daños provocados por la dana. Los Planes de Actuación Integrados (PAI) diseñados por las entidades locales se estructuran en tres grandes ejes: resiliencia hidráulica y conectividad vial; protección ciudadana y sistemas de alerta temprana; y vivienda, protección social y reactivación económica.

Entre las actuaciones previstas figuran obras para mejorar el drenaje y reducir el riesgo de inundaciones, como la separación de redes de saneamiento y pluviales, pavimentos permeables y plazas de laminación. El Ministerio cita expresamente proyectos como la avenida Gregorio Gea y la Plaza Mayor de Mislata, el tanque de tormentas del sector Parc Central de Torrent, los colectores pluviales del frente marítimo de Cullera y las obras de defensa de cauces y del polígono Fuente del Jarro de Paterna.

El segundo eje contempla centros de atención a emergencias de uso dual, redes de alerta temprana, caudalímetros, videovigilancia de cauces y sistemas de aviso, mientras que el tercero incluye vivienda de alquiler social, rehabilitación de equipamientos públicos y actuaciones para mantener la actividad económica y el empleo.

Con la resolución ya comunicada a las entidades beneficiarias, los ayuntamientos y organismos implicados deberán presentar ahora la documentación necesaria para constituirse como Organismos Intermedios Ligeros, lo que permitirá iniciar la selección y ejecución de las actuaciones.