La Vuelta a España llega a l'Horta: carreteras cortadas, horarios y sitios prohibidos para aparcar

La comarca de l'Horta, y en concreto l'Horta Nord, tendrá un protagonismo especial en la salida de la octava etapa de la Vuelta Ciclista a España 2026 que tendrá lugar este sábado, 29 de agosto. El pelotón multicolor arrancará la jornada en Puçol en una salida controlada desde su playa, a las 13:42 horas, hasta el término del Puig de Santamaria, donde estará situada la salida oficial.

En la salida neutralizada, los corredores partirán del aparcamiento situado en la zona norte de la playa de Puçol, circularán por la avenida La Marina, Marjals, camí La Mar, Caminás y la antigua carretera de Barcelona hasta el Puig. Todos estas calles y avenidas estarán cortadas al tráfico.

Recorrido de la octava etapa de la Vuelta por l'Horta Nord. / Levante-EMV

Desde el Puig y siguiendo por la carretera CV-300, los más de 180 ciclistas de los 23 equipos que compiten pasarán por los términos municipales de Rafelbunyol, la Pobla de Farnals, Massamagrell, Museros, Emperador, Albalat dels Sorells, Foios y Meliana, donde el pelotón rodará por su casco urbano a tráves de la Avigunda de Santa Maria y Carrer del Sol. En esta población está el primer punto de paso a los primeros 8,48 kilómetros.

Los corredores abandonarán Meliana por el camí Barranquet y Carretera Nolla para dirigirse por el Camí de Vinalesa hacia esta población con entrada por la calle Docror Mollà y Avinguda Constitució, para luego continuar por la carretera Moncada-Meliana hacia Alfara del Patriarca y Moncada, donde está situado el segundo punto de paso a los 14,2 kilómetros, en la CV-315, poco antes de llegar al CEU.

Recorrido de la etata Puçol-Xeraco. / La Vuelta

Desde ahí los ciclistas seguirán por la misma carretera CV-315 en dirección hacia San Isidro de Benagèber, para luego ya abandonar la comarca cuando entren en el término de Nàquera por la CV-310, ya en el Camp de Túria.

Etapa llana

Se trata de una etapa llana que, gracias a la colaboración de la Diputación de Valencia, también recorrerá otras poblaciones de diferentes comarcas de la provincia (Bétera, Riba-roja, Cheste, Monserrat, Carlet, Algemesí, Alzira, Simat de Valldigna, el puerto de Barx) hasta finalizar en Xeraco, en la Safor, sobre las 17.20 horas. Si no hay ninguna escapada, casi con toda probabilidad se decidirá al sprint.

Hecho histórico para Puçol

Es la primera vez que Puçol -que además está en fiestas- acoge un evento deportivo de este tipo, un "hecho histórico" para el ayuntamiento que preside Paz Carceller, pues permitirá a los vecinos disfrutar de la Vuelta tanto en la playa, como en el camí La Mar, el casco urbano e incluso la vía verde. Y desde la televisión los telespectadores que siguen la ronda también podrán observar el atractivo de la localidad de l'Horta en el arranque de la prueba.

Afecciones al tráfico y al aparcamiento

Eso sí, esta prueba conlleva una serie de medidas que afectan sobre todo al tráfico y los aparcamientos en la zona de la playa, donde se concentrará la gran caravana de La Vuelta para tomar la salida: corredores, prensa, organización, camiones de cada equipo...

Entre los servicios afectados estará el autobús municipal: el día 28 por la mañana, circulación normal; por la tarde, suprimidas las paradas de la playa: Assagadors, Grau Vell y Marjals. Y el sábado 29, no hay servicio a la playa desde las 12 a las 17 horas, aunque se mantienen los viajes entre el casco urbano y las urbanizaciones. El mercado del jueves en la playa queda suspendido por los preparativos de La Vuelta.

Itinerario de la etapa en Puçol. / A. P.

Asimismo no se podrá aparcar en las calles que van de la plaza Rosa dels Vents hasta el Estany, desde el día 27 a las 7 de la mañana hasta el día 29 a las 20 horas. Esta prohibición también afecta a los parkings situados junto a la plaza Rosa dels Vents y el Sol Market. Según informa la Policía Local, eso supone ubicar en torno a 950 vehículos en otras zonas. Durante los días 27, 28 y 29 se habilitan tres parkings en la zona sur, frente a los dos campings de la playa.

Además, otro parking en la zona centro, cerca de la plaza Rosa dels Vents, donde estuvo en su día el camping privado, situado entre las calles Arrif y Marjals. Se accede solo por la calle Marjals. Y también se puede aparcar en la zona norte situada en los adosados junto al Estany.