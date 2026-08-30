Paterna se prepara para vivir la Cordà

La pólvora volverá a hacer retumbar Paterna en su acto pirotécnico por excelencia: la Cordà. Será durante esta madrugada, a partir de la 1.30, cuando comenzarán los veinte minutos en los que más de trescientos tiradores deberán tirar 70.000 ‘femelletes’ y ‘coetons’, como popularmente se conocen los tipo de cohetes utilizados, en un recinto que rondará los 150 metros. La calle Mayor volverá a ser el escenario principal de un acto con más de 200 años de historia y declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional y Bien de Interés Cultural Inmaterial.

A partir de la 1.30 horas el fuego comenzará a tomar la calle Mayor de Paterna, que cerrará su acceso a medianoche para disfrutar de un espectáculo en el que se espera que se disparen más de 3.000 cohetes por minuto. Una coreografía de luces y sonidos gracias a los mil kilos de pólvora que se utilizan para la ocasión, una cantidad cinco veces mayor a la utilizada en una mascletà valenciana.

Poco antes de que comience la Cordà, Vicente Pla, coheter mayor, dará paso a los participantes, que entrarán en el recinto equipados con la indumentaria de protección necesaria para soportar una actividad en la que el fuego se dispara prácticamente a pie de calle. Antes del comienzo, los diferentes tipos de cohetes quedarán distribuidos en cajones de madera repartidos por todo el recorrido. Desde ellos se abastecerán los tiradores durante una Cordà en la que la coordinación es tan importante como la propia pólvora. Un método útil pero con un peligro, que las chispas de los cohetes incendien uno de los cajones, una problemática que deberán evitar los propios participantes al demostrar una gran coordinación y rapidez a la hora de coger uno de los cohetes

Varios de los 'coeters' al terminar la Cordà de Paterna en 2025 / Germán Caballero

La seguridad, prioridad durante el espectáculo

Comercios, casas y resto de edificios de la vía ya se encuentran protegidos con enrejados y estructuras cuya finalidad es detener el impacto de los cohetes utilizados. Las medidas de seguridad aumentan cada año con la finalidad de evitar el mayor número de desgracias en un escenario en el que el fuego, las explosiones y la pólvora pueden causar catástrofes. Al traje de cuero y el casco metalizado que utilizan los tiradores, este año se sumarán también cuatro bengalas de color azul en varias zonas estratégicas que, en caso de que se enciendan, avisarán a los tiradores de una posible emergencia y una serie de focos antiniebla similares a los utilizados en vehículos de la policía con el objetivo de aumentar la visibilidad incluso con la gran concentración de humo existente.

La programación completa del evento.

La celebración del día en Paterna no comenzará directamente con la Cordà. Desde varias horas antes, Paterna irá entrando progresivamente en el ambiente festivo que lleva viviendo desde el pasado miércoles 19. A las 22 horas comenzará el también tradicional pasacalles de cohetes de lujo, justo después de la bendición en la puerta de la Iglesia de San Pedro Apostol y la lectura del bando municipal. Una sucesión de actos que sirve de antesala a una noche en la que la pòlvora se convertirá en el personaje principal durante la madrugada.

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Cordà de Paterna 2025 / Germán Caballero

Tras el disparo de la calle Major, el fuego continuará en el Parque Central. A partir de las 03.00 horas está prevista la Recordà, otro de los grandes eventos pirotécnicos de la madrugada. En este caso, el espacio abierto permite un desarrollo diferente de los cohetes y prolonga una tradición que reúne cada año a vecinos, tiradores y visitantes.