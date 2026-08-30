Soterranya vuelve a sufrir un robo en Torrent: asaltan el taller de ‘Bicis Per a Totes’

El Col·lectiu Soterranya de Torrent ha sufrido un nuevo robo en una de las instalaciones desde las que desarrolla su labor social. En esta ocasión, los ladrones han entrado durante la noche del viernes al sábado 29 de agosto en el taller de ‘Bicis Per a Totes’, su conocido proyecto de recuperación y entrega de bicicletas a personas que las necesitan.

Según ha comunicado la propia entidad, del local han desaparecido bicicletas, herramientas y diverso material utilizado habitualmente por las personas voluntarias para reparar y poner nuevamente en circulación las bicis. Por el momento, Soterranya no ha cuantificado económicamente el valor de todo lo sustraído.

El golpe tiene además consecuencias directas sobre la actividad social y solidaria que desarrolla el colectivo. Soterranya reconoce que tener que reponer el material y reorganizar el taller supondrá “un problema” que dificultará el inicio de la nueva temporada, aunque asegura que el robo no frenará su trabajo. “Nuestro compromiso con la solidaridad y las personas es firme e indestructible”, ha trasladado la asociación tras comenzar a recibir numerosas muestras de apoyo.

El segundo importante robo en poco más de dos años

No es la primera vez que Soterranya tiene que enfrentarse a un episodio de estas características. En marzo de 2024, varios individuos entraron en el Espacio de Solidaridad Parreño, otra de sus sedes en el barrio del Xenillet. Aquel robo fue especialmente grave. Los asaltantes se llevaron ordenadores, tabletas, pantallas, televisores, altavoces, herramientas para reparar bicicletas, ventiladores, estufas y un número considerable de bicis. Soterranya calculó entonces en más de 4.000 euros el valor del material sustraído y llegó a asegurar que los ladrones habían dejado prácticamente vacío el local.

La entidad decidió entonces hacer público el suceso pese a sus reticencias iniciales por el temor a que pudiera utilizarse para incrementar la estigmatización del Xenillet. Su respuesta fue mantener toda su actividad en el barrio: “No nos vamos a ir”, defendieron entonces sus responsables.

Algo más de dos años después, el colectivo vuelve a encontrarse ante la necesidad de reconstruir parte de uno de los espacios esenciales para sus proyectos.

ASIDIT: “Atacar Soterranya es atacar el tejido asociativo de Torrent”

La reacción del movimiento asociativo torrentino no se ha hecho esperar. ASIDIT Torrent, asociación para la integración de personas con discapacidad, ha difundido un comunicado en el que expresa su “más absoluta solidaridad y apoyo” a Soterranya y pone a disposición de la entidad sus recursos para contribuir a recuperar lo perdido.

ASIDIT destaca que no se trata simplemente del robo de unas bicicletas o herramientas, sino de material vinculado a proyectos como ‘Bicis Per a Totes’ o ‘En Bici Sense Edat’, además de iniciativas de movilidad sostenible, economía circular, inclusión y justicia social desarrolladas desde Torrent.

“Atacar Soterranya es atacar el tejido asociativo de Torrent”, sostiene ASIDIT, que se ha ofrecido a colaborar con reposición de material, difusión, voluntariado y apoyo logístico.

La asociación reclama asimismo a las administraciones que mejoren la protección de las sedes de las entidades sociales. “No puede ser que los colectivos que sostienen la vida social de Torrent trabajen con inseguridad y precariedad”, señala el comunicado, que reclama “más apoyo y seguridad para las entidades sin ánimo de lucro”.

También los Socialistes de Torrent han trasladado públicamente su apoyo al colectivo y han definido el robo como un golpe a “un proyecto que es mucho más que bicicletas: es solidaridad, inclusión y compromiso social”.

Un proyecto premiado por el Ministerio de Derechos Sociales

El robo afecta precisamente a uno de los programas con mayor proyección de Soterranya. Bicis Per a Totes nació para recuperar bicicletas abandonadas o en desuso, repararlas mediante su taller social y entregarlas a personas en situación de vulnerabilidad.

Su trayectoria ha recibido numerosos reconocimientos. En 2024, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 concedió a Bicis Per a Totes el primer premio Activistas para el Futuro, en la categoría de “Pobreza y desigualdad en todas sus formas”, por su capacidad para combinar movilidad, economía circular e inclusión social. La iniciativa ya había obtenido anteriormente el Premio Nacional ConBici de Movilidad Sostenible en 2022 y el Premio Bikefriendly de Bicieconomía en 2021.

Tras la dana del 29 de octubre de 2024, su dimensión creció todavía más. Soterranya puso en marcha Bicis Per a l’Horta Sud para facilitar un medio de transporte a personas que habían perdido sus vehículos o tenían graves dificultades de movilidad debido a los daños sufridos por las infraestructuras. Desde su pequeño taller social, se repararon y donaron más de 2.200 bicicletas a personas, colegios, comercios e instituciones cuando la pérdida de los vehículos y los daños en el transporte público y las infraestructuras hacía más complicada la movilidad en la zona cero de la riada. Y en el conjunto de su labor solidaria, si se suma el proyecto Bicis per a Totes, ya han entregado 3.572 bicicletas a personas que las necesitaban.

Reconocimientos

La labor desarrollada desde el Xenillet despertó también el interés de la Fundación Princesa de Girona, cuyos representantes visitaron en noviembre de 2024 el barrio y conocieron los distintos programas sociales de Soterranya y las consecuencias que había dejado la riada. Meses después, la Fundación Rey Balduino de Bélgica decidió apoyar y reconocer el trabajo de Soterranya dentro de una iniciativa europea para un futuro justo y sostenible.

El nuevo robo obliga ahora al colectivo a reconstruir de nuevo parte de su herramienta de trabajo. Soterranya, sin embargo, ha dejado claro que pretende continuar con el proyecto pese al golpe: el taller tendrá que reponer bicicletas, herramientas y material, pero la entidad asegura que su actividad solidaria no se detendrá.