Cuándo vuelve el horario habitual del metro en València y el área metropolitana

La red de Metrovalencia recuperará a partir del próximo martes 1 de septiembre el horario habitual en todas sus líneas, una vez finalizado el mes de agosto y coincidiendo con la vuelta progresiva al trabajo y la proximidad del inicio del curso académico.

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) dejará así atrás la programación especial aplicada durante agosto, un periodo en el que tradicionalmente desciende el número de viajeros y en el que la red funciona con unas frecuencias diferentes a las del resto del año. Durante este mes, Metrovalencia ha ofrecido un servicio equivalente al horario intermedio que se aplica los sábados durante el resto del año. Los días festivos, sin embargo, han mantenido sus horarios habituales. También se ha mantenido sin cambios el servicio nocturno de los viernes, sábados y vísperas de festivo.

Vuelta a la normalidad en toda la red

La recuperación del horario ordinario permitirá que todas las líneas de Metrovalencia vuelvan a funcionar con las frecuencias habituales desde el 1 de septiembre.

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha destacado que el regreso a la programación habitual coincide este año con la finalización de varias actuaciones desarrolladas durante el verano.

Según ha señalado, “una vez completadas estas obras y con la aplicación del horario habitual, la red de Metrovalencia estará operativa con total normalidad de cara a la vuelta al trabajo y el próximo inicio del curso académico”.

La medida afecta al conjunto de la red de metro y tranvía de València y su área metropolitana, en un momento en el que se espera un incremento progresivo de la demanda tras las vacaciones estivales.

Reabren Aragó, Amistat, Ayora y Marítim

La vuelta al horario habitual se suma además a la reapertura, desde el 31 de agosto, de las estaciones de Aragó, Amistat, Ayora y Marítim.

Estas cuatro estaciones han permanecido cerradas como consecuencia de las obras de renovación del túnel ejecutadas desde finales de junio. Con su reapertura, Metrovalencia recupera el funcionamiento normal de este tramo justo antes del incremento de viajeros previsto para septiembre.

La Línea 3 recupera también su último tren habitual

La normalización del servicio también afecta a la Línea 3. El último tren de esta línea que había estado condicionado, de domingo a jueves, por las obras de renovación del tramo Aeroport-Quart de Poblet recupera igualmente su horario habitual desde el 31 de agosto.

Estas actuaciones, junto con las obras desarrolladas en el túnel de Aragó, Amistat, Ayora y Marítim, cuentan con un presupuesto conjunto de 24 millones de euros.

Más de 830 millones para modernizar FGV

Las obras forman parte del Plan de Actuación FGV 2026-2030, que cuenta con un presupuesto global superior a los 830 millones de euros.

El objetivo del programa es modernizar infraestructuras e instalaciones y mejorar el servicio tanto de Metrovalencia como de TRAM d’Alacant.

En concreto, para la red de metro y tranvía de València y su área metropolitana se han presupuestado alrededor de 275 millones de euros destinados a actuaciones de renovación.

Con el final de las obras de verano y la recuperación del horario habitual, FGV encara así septiembre con la práctica totalidad de la red funcionando con normalidad.

Dónde consultar los horarios

Las personas usuarias pueden consultar los horarios actualizados a través de la web y la aplicación oficial de Metrovalencia, mediante la aplicación Navilens, en los perfiles oficiales de la compañía en redes sociales o a través del teléfono gratuito de información y Atención al Cliente 900 46 10 46.

El cambio entra en vigor el martes 1 de septiembre, fecha a partir de la cual Metrovalencia recuperará la programación ordinaria en todas sus líneas tras el horario especial aplicado durante agosto.