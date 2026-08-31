Alfafar repara el Camino del Rabisancho para facilitar la recogida del arroz

El Camino del Rabisancho de Alfafar ya está listo para que pasen los tractores, a punto de iniciar la recogida del arroz. Un boquete de grandes dimensiones aparecido en la calzada dificultaba el tránsito por este vial. El consistorio ha completado su reparación con hormigón, lo que permite garantizar un adecuado paso de los vehículos agrícolas que, en pocos días, pondrán rumbo al marjal para la cosecha del cereal.

El concejal de Urbanismo, Arcadio del Real, ha señalado que "en cuanto surgió el boquete en el Camino de Rabisancho, nos lo comunicaron los agricultores y se actuó de manera inmediata para reparar la vía y garantizar que los tractores puedan transitar con normalidad antes de la recogida del arroz".

El boquete aparecido en el camino. / A. A.

"En estas fechas es especialmente importante que los caminos agrícolas se encuentren en buenas condiciones para facilitar el trabajo de nuestros agricultores y evitar problemas en el tránsito de la maquinaria", ha añadido Del Real.

Mejoras en la vía pública

De igual modo, el ayuntamiento continúa desarrollando día a día diferentes actuaciones de mantenimiento, limpieza y mejora de la vía pública en todo el municipio, con el objetivo de mantener los espacios públicos en las mejores condiciones y atender de forma ágil las necesidades que van surgiendo.

Dentro de estas actuaciones se están llevando a cabo trabajos de limpieza y baldeo en distintos puntos del municipio, así como la limpieza de bancos en la plaza del Ayuntamiento y de papeleras en el parking de La Fila.

El boquete tras la reparación. / A. A.

También se han realizado trabajos de repintado, reparación de aceras y corrección de desperfectos y elementos deteriorados, además de actuaciones de mejora de infraestructuras.

"El mantenimiento de la vía pública es un trabajo constante que requiere actuar cada día y atender tanto las necesidades de limpieza como las reparaciones y mejoras que van surgiendo en nuestros espacios públicos", ha destacado el alcalde del municipio, Juan Ramón Adsuara. "Queremos que estas actuaciones tengan continuidad y trabajar en todos los puntos del municipio para mejorar nuestras calles, aceras y espacios públicos", ha añadido.