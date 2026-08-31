Medioambiente
Burjassot recibirá en septiembre dos visitas del ecoparque móvil de la Emtre
El ecoparque móvil de la Emtre se instalará en el estacionamiento de las Palmeras para facilitar la correcta gestión de los residuos domésticos
El ecoparque móvil de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (Emtre) volverá el próximo jueves –día 3– a Burjassot, donde permanecerá hasta el sábado 5.
Esta es la primera de sus dos visitas previstas para el mes de septiembre. Los operarios de la Emtre montarán el multicontenedor de reciclaje en el estacionamiento público de las Palmeras, junto al Mercado Municipal L’Almara, y ofrecerán sus servicios de 10 a 14 horas y de 16 a 19 horas. Durante la jornada sabatina solo se atenderá en horario matutino.
Segunda visita
La segunda visita del ecoparque móvil tendrá lugar en la cuarta semana del mes, en el emplazamiento y horario habituales, desde el lunes día 21 hasta el miércoles 23.
Tanto desde la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Burjassot como desde la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos aconsejan a la ciudadanía “reducir” el consumo, “reutilizar” al máximo y, cuando ya no sea posible alargar la vida útil de aquellos enseres domésticos para los que no hay contenedor específico, “llevarlos al ecoparque para su reciclaje”.
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