La Cordà de Paterna: el disparo de más de 70.000 cohetes solo deja seis heridos leves

La Cordà de Paterna 2026 disparada esta madrudada en la Calle Mayor se ha saldado con solo 6 heridos leves, mientras que la recordà posterior, celebrada en el Parc Central, registró 14 heridos leves, lo que demuestra que "esta celebración es cada vez más segura", según ha destacado el ayuntamiento en el balance matinal tras el lanzamiento de los más de 70.000 cohetes, coetons y femelletes por parte de los 353 tiradores y tiradoras, cuya habilidad ha quedado demostrada durante 22 minutos y 31 segundos.

Esos seis heridos leves son una de las cifras más bajas de los últimos años, según ha destacado el consistorio. En la pasada edición de 2025 hubo 25 heridos, uno de ellos grave.

150 metros, 129 cajones de cohetes, más de trescientos tiradores y cerca de mil kilos de pólvora tirados en poco más de veinte minutos han sido las características que han vuelto a proclamar a Paterna como la capital de la pólvora valenciana, un título que se revalida durante 24 horas, como mínimo, cada último domingo de agosto. Un año más, Paterna ha vuelto a demostrar su pasión por el fuego y su destreza en el uso de la pólvora con una Cordà "vibrante, precisa y cada vez más segura", según ha calificado el propio consistorio.

El coeter major la califica de "extraordinaria"

El Coeter Major, Vicente Pla, ha calificado esta edición como “extraordinaria”, remarcando el bajo número de incidentes “habiéndolo disparado todo”.

La Cordà de Paterna en fotos: Así ha sido el espectáculo pirotécnico / José Manuel López

La preparación, la habilidad y la pericia de los 353 tiradores y tiradoras participantes protagonizaron un espectáculo de "intensidad constante" que convirtió la calle Mayor "en un río de luz y pólvora". La sincronía de los tiradores/as permitió disfrutar de un espectáculo continuo en el que la regularidad del disparo del cohete fue clave.

Balance del alcalde

Así lo ha destacado el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, quien además de participar como todos los años en esta emblemática celebración, ha puesto en valor este espectáculo pirotécnico con más de dos siglos de historia. “Es un orgullo formar parte de esta tradición que representa nuestra manera de ser y de sentir la cultura del fuego. Han sido 22 minutos de fuego constante y perfectamente acompasado, con una intensidad espectacular de principio a fin”, ha asegurado el primer edil tras la Cordà.

Asimismo, ha indicado que “Paterna somos una Gran Ciudad que sabemos mantener nuestras señas de identidad, combinando modernidad y tradición, especialmente mediante la innovación en la máxima seguridad, la mejora de las instalaciones y sus protecciones, así como la educación y formación de nuestros tiradores y tiradoras para que este día siga siendo siempre todo un éxito”.

Por su parte, la concejala del Fuego, Andrea López, que también participó en la Cordà, ha destacado la ejemplaridad de los tiradores/as, precisando que “de principio a fin, de bengala verde a roja, los tiradores y tiradoras se han comportado como grandes expertos y con responsabilidad, lo que convierte a la Cordà en la mejor y la más segura”, al mismo tiempo que ha recordado que “estamos trabajando con la mirada puesta en el reconocimiento internacional”.

Dispositivo reforzado

El dispositivo de seguridad, reforzado edición tras edición, volvió a ser determinante para el buen desarrollo del acto. La calle Mayor, completamente acondicionada con estructuras estandarizadas y cerramientos protectores, acogió los 129 cajones distribuidos a lo largo de 150 metros.

La jornada estuvo precedida por el tradicional Pasacalle de Cohetes de Lujo y el encendido del fuego sagrado en la parroquia de San Pedro Apóstol.

Ya a medianoche, uno de los momentos más esperados fue la apertura del camión con los cajones de pólvora, que fueron distribuidos a lo largo del recorrido, dando paso a una noche en la que fuego, tradición y emoción volvieron a fundirse en una de las citas más emblemáticas y esperadas del calendario festivo de Paterna.