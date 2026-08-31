Cuatro niñas y dos niños optan a ser el ángel que cantará la Carxofa de Alaquàs

La población de Alaquàs ha puesto en marcha el proceso para seleccionar a los dos ángeles que cantarán la Carxofa este año en los días grandes de las fiestas, el 8 y 9 de septiembre. Cuatro niñas y dos niños de un total de 11 aspirantes han pasado la preselección técnica y se enfrentarán este martes en el Castell al veredicto del jurado popular.

De este modo, Violeta Sena Niubó, María del Olivar Diana Vázquez y Héctor Navalón Vázquez fueron preseleccionados este lunes por un jurado técnico para cantar el motete de la Carxofa que se dedica a la Mare de Déu de l’Olivar.

Por su parte, Lucía Ruiz Lucena, Aina Forment Mañas y Rubén Camañás Parreño resultaron elegidos para la prueba final en la modalidad dedicada al Crist de la Bona Mort.

Preselección técnica en la UMA

La preselección técnica, en la que cada aspirante interpreta un fragmento de la obra con acompañamiento de piano, se celebró en la sala de ensayos de la Unió Musical d’Alaquàs (UMA) y estuvo organizada por esta institución junto a Amigues i Amics del Cant de la Carxofa. El coordinador de todo el proceso es el director del centro autorizado de la UMA, Enric Parreño, mientras que el profesor encargado de formar al grupo de aspirantes es David Gomez Zambrano.

Las niñas y niños que optan a cantar la Carxofa. / C. G. A.

Durante el acto, la presidenta de Amigues i Amics del Cant de la Carxofa, Marieta Alfonso, puso en valor los lazos de amistad que niños y niñas trazan en el proceso, y también comentó cómo la entidad se siente “orgullosa” de ver luego cómo crecen y siguen su trayectoria.

En la modalidad del Olivar, seis niñas y niños aspiraban a ser elegidos. Finalmente, el jurado optó por premiar las interpretaciones de Violeta Sena Niubó, María del Olivar Diana Vázquez y Héctor Navalón Vázquez. En el caso del motete del Crist, del total de cinco aspirantes fueron elegidos Lucía Ruiz Lucena, Aina Forment Mañas y Rubén Camañás Parreño. El público ovacionó todas las interpretaciones, que este año mostraron un nivel elevado.

Jurado popular

El proceso continúa este martes, a las 19 horas en el claustro del Castell, donde las cuatro niñas y los dos niños seleccionados interpretarán de nuevo el fragmento, pero con acompañamiento de orquesta.

Posteriormente, el público votará para elegir un aspirante de cada modalidad, que serán los ángeles de la Carxofa de la Mare de Déu de l’Olivar y del Crist, que se interpretará al finalizar la procesión los días 8 y 9 de septiembre, respectivamente.

Patrimonio inmaterial de l'Horta Sud

El Cant de la Carxofa es un patrimonio inmaterial de l’Horta Sud que se interpreta en siete municipios, además del barrio del Cabanyal de València y la pedanía de Castellar Oliveral. En todos se caracteriza porque un artefacto en forma de alcachofa se eleva, se abre y en el interior hay un ángel que interpreta el motete.

En tres de las poblaciones (Alaquàs, Aldaia y Silla) ha pervivido en el tiempo, mientras que en otras tres (Picassent, Catarroja y Quart de Poblet) se ha recuperado en las últimas dos décadas. Recientemente se descubrió que en Manises también existe la tradición aunque se canta sin artefacto.