‘A la Lluna de Torrent’ cierra su tercera edición tras convertir agosto en un gran escenario con 31 propuestas en 16 espacios

La tercera edición de ‘A la Lluna de Torrent’ ha concluido este fin de semana después de convertir la ciudad durante todo el mes de agosto en un gran escenario cultural al aire libre. El programa municipal se ha despedido tras cinco fines de semana de música, cine, magia, humor, cuentos, teatro, baile y actividades para todas las generaciones, marcados por la participación y el buen ambiente en plazas, parques, barrios, urbanizaciones y núcleos diseminados.

El quinto y último fin de semana reunió ocho propuestas durante los días 28, 29 y 30 de agosto en Pintor Miró, San Juan Bosco, la plaza de la Libertad, la plaza de la Unión Musical, Fray Antonio Panes y la Sala Cívica de l’Antic Mercat. El baile del Trío Papallona, la magia de Nuel Galán, ‘Dos de Coplas’, con Salvador Arroyo y Juan Vicente Gil, el teatro ‘Muñecas’

, el concierto de Emilio Solo, las dos últimas sesiones de ‘Cinema a la Lluna’ y la competición La Torre Open 2026 pusieron el broche a un mes completo de actividad.

Varias concejalías

La programación ha sido diseñada y coordinada de manera transversal por las Concejalías de Cultura, Juventud, Dona, Participación Ciudadana, Servicios Sociales y Fiestas, con propuestas dirigidas a públicos y generaciones diferentes.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha realizado un balance muy positivo de la edición: “Cerramos ‘A la Lluna de Torrent’ con la satisfacción de haber cumplido el principal objetivo que nos marcamos: mantener Torrent viva durante agosto y acercar la cultura directamente a los espacios cotidianos de nuestros vecinos. Han sido cinco fines de semana en los que cada plaza, parque, barrio y urbanización se ha convertido en un lugar para encontrarnos, participar y disfrutar juntos”.

Una de las actuaciones. / A. T.

“Las cifras reflejan la dimensión alcanzada por esta tercera edición: 31 propuestas culturales y de ocio, 11 días de programación, 16 emplazamientos diferentes y nueve películas proyectadas en nueve escenarios. Pero el mejor balance son las imágenes que nos deja este mes: familias compartiendo actividades culturales y cine, niños descubriendo la magia y el teatro, jóvenes participando en nuevas actividades y nuestros mayores bailando y disfrutando activamente de la ciudad”, ha destacado Folgado.

Música, magia y cine para despedir el último viernes de agosto

La programación final comenzó el viernes en el parque infantil de Pintor Miró, donde el Trío Papallona reunió a las personas mayores alrededor de una tarde de baile, música popular y convivencia. La actividad permitió reencontrarse, participar y compartir uno de los espacios reservados especialmente para este público dentro de una programación concebida desde su inicio con carácter intergeneracional.

En San Juan Bosco, el ilusionista Nuel Galán volvió a conectar con pequeños y mayores mediante un espectáculo de magia familiar marcado por la sorpresa, el humor y la participación directa de los asistentes.

La Torre Open convierte Torrent en punto de encuentro del speedcubing. / A. T.

Este mismo emplazamiento acogió posteriormente ‘Dos de Coplas’, con Salvador Arroyo y Juan Vicente Gil, que ofrecieron al público un recorrido por la copla y la canción española, combinando la voz de Arroyo con la guitarra del músico torrentino Juan Vicente Gil y cerrando la programación musical del viernes.

Paralelamente, la plaza de la Libertad se transformó en una sala cinematográfica bajo las estrellas con la proyección de ‘Cómo entrenar a tu dragón’. La historia de amistad entre Hipo y Desdentao reunió a familias y jóvenes en una película sobre la valentía, la superación de los prejuicios y el respeto a quienes son diferentes.

“El viernes resumió muy bien el espíritu de todo el programa: nuestros mayores bailando, niños y adultos compartiendo la magia, familias disfrutando del cine y distintas generaciones cantando canciones que forman parte de nuestra historia musical. ‘A la Lluna de Torrent’ ha conseguido crear una programación común sin dejar de atender los gustos y necesidades de cada público”, ha señalado la alcaldesa.

Teatro, cine familiar y un viaje musical a los años sesenta

El sábado, la plaza de la Unión Musical abrió su programación con el teatro musical ‘Muñecas’, una propuesta familiar que acercó las artes escénicas a los niños mediante la interpretación, la música, los personajes y la imaginación.

Por la noche, Fray Antonio Panes acogió la última sesión de ‘Cinema a la Lluna’ con ‘Paddington: aventura en la selva’. La película llevó al conocido oso y a la familia Brown hasta Perú en una historia de humor, aventuras, afecto y vínculos familiares, cerrando un ciclo cinematográfico que ha recorrido nueve emplazamientos distintos de Torrent.

La programación cultural al aire libre concluyó en la plaza de la Unión Musical con Emilio Solo y su espectáculo ‘Recordando los 60’s’. El cantante valenciano ofreció un viaje por canciones y sonidos que marcaron toda una época y que continúan formando parte de la memoria sentimental de varias generaciones.

La Torre Open convierte Torrent en punto de encuentro del speedcubing

La principal novedad singular del último fin de semana fue La Torre Open 2026, celebrada durante el sábado y el domingo en la Sala Cívica de l’Antic Mercat.

La competición, vinculada a la World Cube Association y organizada junto a la Asociación Española de Speedcubing, acercó al público distintas modalidades de resolución de cubos y rompecabezas. Durante las dos jornadas, los participantes demostraron rapidez, concentración, memoria, precisión, capacidad estratégica y control de los nervios en las sucesivas rondas y finales.

La actividad despertó también el interés de numerosos espectadores, que pudieron descubrir el funcionamiento de una competición oficial y comprobar cómo los participantes resolvían algunos de los retos en apenas unos segundos. La cita culminó con las finales, la entrega de premios y la clausura. La propuesta estaba concebida como una disciplina especialmente atractiva para niños y jóvenes, aunque abierta a públicos de todas las edades.

Folgado ha destacado que “La Torre Open ha sido una magnífica forma de ampliar y renovar la programación. Hemos acercado al corazón de Torrent una disciplina diferente que combina habilidad, memoria, estrategia y velocidad, y que ha despertado la curiosidad tanto de los jóvenes como de las familias y del público que se ha acercado a l’Antic Mercat”.

Un mes, 31 propuestas y toda una ciudad convertida en escenario

El balance global de la tercera edición deja 31 propuestas culturales y de ocio, 11 días de programación, 16 emplazamientos y nueve sesiones de cine desarrolladas en nueve espacios diferentes. La oferta ha combinado música de distintos estilos, cine, magia, humor, animación, cuentacuentos, teatro musical, baile y una competición de speedcubing.

La programación ha recorrido espacios del centro como las plazas de la Unión Musical, la Iglesia, América y la Libertad, Parc Central y la Sala Cívica de l’Antic Mercat. También ha llegado a Colonia Blanca, el Centro Virgen del Olivar, la avenida Olímpica, la plaza Pedro Iturralde, Pintor Miró, San Juan Bosco y Fray Antonio Panes, además de El Vedat, El Pantano y Mas del Jutge.