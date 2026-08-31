Un menor identificado como el autor de actos vandálicos en el campo de fútbol de Picassent por valor de 3.500 euros

Un menor ha sido identificado por la Policía Local como el causante de los actos vandálicos en el vallado del campo de fútbol de césped artificial del polideportivo municipal de Picassent, cuya reparación asciende a 3.588 euros, que tendrá que asumir el autor de estos hechos, al tiempo que se han abierto diligencias judiciales.

Los hechos ocurrieron hace apenas unas semanas. Mientras realizaban labores de vigilancia y prevención en las instalaciones deportivas municipales, agentes de la Policía Local observaron la presencia de varios menores en el interior del terreno de juego pese a encontrarse cerrado al público. Durante la inspección de la zona comprobaron que parte del vallado perimetral había sido forzado y que uno de los postes metálicos del cerramiento había sido arrancado de su ubicación, provocando daños de consideración en el recinto municipal.

Dos vehículos de movilidad personal dentro del campo

Según recoge el informe policial, la misma patrulla había pasado previamente por el lugar unas horas antes y la valla no presentaba ningún desperfecto. La presencia en el interior del recinto de una bicicleta y un patinete levantó las sospechas de los agentes, ya que no existía ningún acceso habilitado para que estos vehículos hubieran podido entrar al campo. Las comprobaciones realizadas permitieron esclarecer lo sucedido.

Durante la actuación, uno de los menores acabó reconociendo haber provocado los daños para acceder al recinto con ambos vehículos y evitar dejarlos en el exterior. Asimismo, indicó a los agentes dónde había ocultado el poste metálico arrancado del vallado y colaboró en su recuperación. La Policía Local contactó de inmediato con la familia del menor y realizó las actuaciones correspondientes conforme al procedimiento establecido para este tipo de casos.

Patrimonio municipal

Desde el Ayuntamiento de Picassent, y el concejal del área, Salvador Morató, ha querido destacar “la labor que realiza la Policía Local en la protección de los espacios públicos y en la prevención de conductas que afectan al patrimonio municipal, asimismo se recuerda que “los daños ocasionados en instalaciones de uso colectivo generan un perjuicio económico que recae siempre sobre el infractor”, remarca.