Opinió
Una oda a l’amistat, a la tradició i a la memòria
El III Concurs de Pimentó amb Tonyina en memòria de José A. Murillo “Muri” reuneix les persones que estimen la cuina. Les que estimen les nostres tradicions. Les que gaudeixen de la gastronomia com a forma de cultura. I, per damunt de tot, les que estimem a Muri
Presidenta de Cor de Vila
Hi ha concursos. Hi ha homenatges. Hi ha tradicions. Però, de vegades, totes tres coses es troben en una mateixa activitat i aconsegueixen convertir-se en alguna cosa molt més gran que un simple concurs.
És el que passa amb el III Concurs de Pimentó amb Tonyina en memòria de José A. Murillo “Muri”, que organitza Cor de Vila en Alaquàs, el dia 5 de setembre, en la seu del Cullerot, amb el suport de Caixa Popular i un grapat de negocis locals. Perquè aquest concurs no només serveix per recordar José. Serveix per recordar com era Muri.
I crec que aquesta és una de les formes més boniques i sinceres d’homenatjar una persona: fer que el seu record no es limite a unes paraules, sinó que continue viu en allò que més li agradava i en la manera com ell entenia la vida.
Muri era molt de compartir. Era de reunir. Era de trobar-se al voltant d’amics, amb un bon vi, una conversa, d’una taula. I aquest concurs té eixe esperit. Reuneix les persones que estimen la cuina. Les que estimen les nostres tradicions. Les que gaudeixen de la gastronomia com a forma de cultura. I, per damunt de tot, les que estimem a Muri.
Per això, darrere de cada plat de pimentó amb tonyina hi ha molt més que una recepta. Hi ha memòria, afecte i amistat. Hi ha moltes històries compartides i moments que continuen formant part de nosaltres.
La gastronomia
La gastronomia popular té eixa capacitat: aconseguir que els sabors siguen records. Que una recepta ens porte a una persona, a una casa, a una reunió, a una conversa. Que allò que sembla simplement menjar es convertisca en una part de la nostra memòria col·lectiva. Aquest concurs és també una manera de preservar la nostra identitat.
Però hi ha una cosa que em sembla més important: la capacitat de fer poble. Perquè les tradicions no viuen només en els llibres ni en els receptaris. Viuen quan les persones les mantenen, les comparteixen i les transmeten, quan aconsegueixen reunir-nos.
I això és el que fa aquest concurs. Al final, el premi no és el més important. El verdader premi és trobar-nos per cuinar, compartir, riure, mantenir viva una tradición i recordar. Trobar-nos per celebrar la vida i la manera de ser del nostre Muri. Hi ha moltes maneres d’homenatjar algú que ja no està. Però una de les més sinceres és fer allò que ell hauria volgut.I així, el record deixa de ser només passat i es converteix en present.
Inscripcions obertes
El III Concurs de Pimentó amb Tonyina en memòria de José A. Murillo ja és una realitat. Les inscripcions estan obertes fins a la vesprada anterior i les bases per a participar es poden trobar en les xarxes socials de Cor de Vila.
Aquesta trobada és un homenatge viu. Una manera de dir que hi ha persones que, encara que ja no estiguen físicament amb nosaltres, continuen presents en allò que van sembrar. Per això, més que un concurs, jo el definiria com una oda. Una oda a Murillo. Una oda a l’amistat. Una oda al nostre patrimoni culinari. Una oda a la participació d’un poble. I, per damunt de tot, una oda a eixa manera tan nostra d’estimar-nos: reunint-nos, compartint i fent poble.
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