Paiporta construirá un nuevo puente sobre el barranco con los 9 millones de euros del Plan Edil Dana

Paiporta contará con una nueva entrada y salida del municipio gracias a la construcción de un nuevo puente-pasarela sobre el barranco del Poyo, que reforzará la conexión entre el núcleo urbano y el polígono de Alqueria. La nueva infraestructura unirá la avenida dels Tarongers, en el área industrial, con las calles José Capuz y Literat Azorín, entre la piscina cubierta y el futuro pabellón deportivo.

Esta actuación forma parte del paquete de intervenciones que el Ayuntamiento ejecutará gracias a los 8.967.658 euros de los fondos europeos FEDER concedidos a través del Plan EDIL DANA.

El Ministerio de Hacienda ha resuelto la convocatoria de estas ayudas, destinadas a impulsar la reconstrucción de los municipios afectados por la dana y reforzar su capacidad ante futuros episodios meteorológicos extremos. Así, los fondos permitirán avanzar en la ejecución del Plan de Actuación Integrado (PAI) de Paiporta, que contempla actuaciones para transformar el municipio y abordar algunos de los principales retos detectados después de la catástrofe, especialmente en materia de movilidad, equipamientos sociales, vivienda y resiliencia.

El alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, ha valorado la resolución como “una noticia muy importante para el futuro de Paiporta”, ya que “nos permite continuar desarrollando actuaciones concretas dentro de la estrategia municipal de reconstrucción que hemos puesto en marcha después de la dana”.

“Estamos hablando de una inversión que no se limita a reparar los daños ocasionados por la riada, sino que nos permite mirar hacia el futuro y construir un municipio más seguro, más accesible, más sostenible y con más recursos para la ciudadanía”, ha señalado Ciscar.

El puente-pasarela conectará el núcleo urbano con el polígono industrial de Alqueria de Mina y la CV-400, lo que facilitará la movilidad entre Paiporta y las localidades vecinas de Alfafar, Benetússer, Catarroja o la propia ciudad de València. Además, reforzará las vías alternativas de comunicación y evacuación ante situaciones de emergencia.

Vivienda social y un centro intergeneracional

La financiación europea, con una tasa de cofinanciación del 95 %, dará cobertura a las actuaciones incluidas en el PAI, entre las que destacan, además de la construcción del nuevo puente-pasarela sobre el barranco, la creación de un centro intergeneracional y la demolición y reconstrucción de un edificio con 10 viviendas sociales situado en la calle José Iturbi.

En este sentido, la vicealcaldesa y concejala de Reconstrucción, Marian Val, ha destacado que “estos fondos suponen una oportunidad extraordinaria para avanzar en la transformación de nuestro municipio con proyectos sociales que tienen un impacto directo en la vida de las personas”.

“La rehabilitación y actualización del parque público de vivienda, la creación de nuevos espacios de convivencia y participación y la mejora de la conectividad son actuaciones que contribuyen a hacer de Paiporta un municipio más seguro, con más servicios y con más igualdad de oportunidades”, ha afirmado Val.

El concejal de Reconstrucción y Movilidad Urbana, Alejandro Sánchez, ha subrayado que “la concesión de los fondos europeos nos permite dar un paso decisivo para materializar una infraestructura que Paiporta necesita desde hace años”.

“Después de la dana hemos comprobado todavía más la importancia de disponer de una red de comunicaciones segura, accesible y con alternativas. Este puente-pasarela mejorará la movilidad cotidiana, facilitará el acceso al polígono de Alqueria de Mina y reforzará la capacidad de respuesta del municipio ante futuras emergencias”, ha explicado Sánchez.