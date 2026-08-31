Puçol encara su segunda semana de fiestas con la llegada de una de las noches más esperadas
Los festejos afrontan su segunda parte con tributos y propuestas musicales, la tradicional Noche de Paellas, macrodiscomóvil, bous al carrer y los actos en honor a la Virgen al Pie de la Cruz
Tras unos primeros días marcados por la presentación de los festeros y festeras, el pregón, la Cabalgata, la salida de la Vuelta Ciclista a España desde la playa, la Romería al Cabeçol y la Ofrenda a la Virgen al Pie de la Cruz, Puçol encara la segunda parte de sus fiestas con nuevas propuestas para todos los públicos.
La programación continuará el 4 de septiembre con el tributo a Amaral y La Oreja de Van Gogh y la actuación de DJ Luc Loren. El 5 de septiembre llegará una de las noches más esperadas, la tradicional Noche de Paellas, con la Orquesta Mónaco y DJ Álex Ortiz. El día 6 será protagonista la macrodiscomóvil, mientras que el 7 de septiembre regresarán los tradicionales bous al carrer.
El 8 de septiembre, festividad de la Virgen al Pie de la Cruz, Puçol celebrará el día grande en honor a su patrona. La jornada contará también con la actuación de la Orquesta La Misión y una discomóvil.
El broche
Las fiestas culminarán el 9 de septiembre con la solemne procesión, una de las citas más emotivas de las celebraciones, que recorrerá las calles del municipio acompañada por el fervor y la devoción de los puçolenses.
La alcaldesa de Puçol Paz Carceller, ha animado a todos los vecinos y vecinas a participar en las fiestas «con respeto, responsabilidad y espíritu de convivencia, porque sois los verdaderos protagonistas y quienes hacéis posible que nuestras tradiciones sigan vivas año tras año».
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