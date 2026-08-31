La RunCáncer 2026 ya tiene fecha en Torrent

Torrent volverá a llenar sus calles de deporte, solidaridad y compromiso el próximo sábado 26 de septiembre con una nueva edición de Torrent Contra el Cáncer, una de las citas deportivas y solidarias más consolidadas de la ciudad y que forma parte de la 12ª edición de RunCáncer Valencia 2026.

La prueba tendrá su concentración en la plaza Mayor, desde donde a las 19:00 horas tomará la salida la carrera competitiva de 5 kilómetros. Cinco minutos después, a las 19:05 horas, comenzará la marcha no competitiva de 4 kilómetros, ofreciendo así dos modalidades para que corredores, familias, asociaciones, colectivos y vecinos de todas las edades puedan participar en una tarde que volverá a unir actividad física y solidaridad. La inscripción oficial establece una aportación de 5 euros por participante tanto para la carrera como para la marcha.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha animado a toda la ciudadanía a volver a responder de forma multitudinaria: “Torrent siempre demuestra su enorme corazón cuando hay una causa que nos une. El año pasado fuimos cerca de 3.000 personas caminando y corriendo por un mismo objetivo y este 26 de septiembre queremos volver a llenar nuestras calles de solidaridad y esperanza. Cada persona que se pone un dorsal o compra una camiseta está contribuyendo a seguir avanzando frente al cáncer y a abrir nuevas oportunidades de futuro. Lo importante ese día no será el tiempo que marque el cronómetro, sino que Torrent vuelva a moverse unido por una causa que nos implica a todos”.

Folgado ha añadido que “detrás de esta jornada hay también un enorme trabajo de la Junta Local de la AECC, de sus voluntarios y de todas las personas y entidades que durante todo el año mantienen viva esta causa. Desde el Ayuntamiento queremos agradecerles su compromiso y pedir a los torrentinos que, una vez más, estén a su lado”.

Una carrera de 5K y una marcha de 4K para sumar contra el cáncer

La RunCáncer de Torrent está concebida como una cita abierta a todos los públicos. Quienes quieran competir podrán participar en la carrera urbana de 5 kilómetros, mientras que la marcha de 4 kilómetros, de carácter no competitivo, permitirá sumarse caminando y disfrutar del recorrido en familia, con amigos o formando parte de alguno de los numerosos colectivos de la ciudad.

El recorrido partirá desde la plaza Mayor, junto a la Torre, y continuará por las calles Sant Cristòfol, plaza Sant Jaume, Toledo y Calvari, para ascender posteriormente por la avenida al Vedat hasta la avenida Reina Sofía, punto desde el que los participantes emprenderán el regreso hacia la zona de meta.

La concejal de Deportes, Mª Ángeles Lerma, ha destacado precisamente esa combinación entre deporte y participación social: “La RunCáncer representa perfectamente los valores que queremos transmitir desde el deporte: vida saludable, compañerismo, esfuerzo y solidaridad. Hay una opción para quien quiere competir y otra para quien simplemente quiere caminar y colaborar”.

Lerma ha señalado además que “es una de esas jornadas en las que el deporte sale de las instalaciones y ocupa nuestras calles para convertirse en punto de encuentro de toda la ciudad. Queremos ver clubes deportivos, familias, asociaciones, grupos de amigos y vecinos de todas las edades compartiendo la plaza Mayor y participando por una causa común”.

Dorsales 100% solidarios a 5 euros y camisetas oficiales a 7 euros

Las inscripciones online para la carrera 5K ya están abiertas y permanecerán disponibles hasta el 23 de septiembre a las 23:59 horas. Las inscripciones pueden formalizarse a través de la web https://enmarcha.contraelcancer.es/es/evento/torrent-contra-el-cancer-202

Así mismo, el dorsal también podrá recogerse el mismo día de la prueba en la zona de salida. Además, la camiseta oficial de la 12ª edición puede adquirirse por 7 euros adicionales, tanto durante el proceso de inscripción como a través de los comercios y canales habilitados para su venta.

Una amplia red de puntos de venta en Torrent para la marcha

Además la Junta Local de AECC, para la marcha de 4 K, facilita la participación de los vecinos mediante una amplia red colaboradora de establecimientos, entidades y colectivos de Torrent en los que pueden adquirirse dorsales y camisetas.

Los puntos de venta anunciados para esta edición son base: Deportes Bacete; Càrniques Yago; Avore Moda Bebé-Infantil; Helvetia – Pilar Andreu Seguros Andreu; Nova Llibres; La Turquesa; Asociación de Vecinos El Vedat; Falla Carrer Toledo i Voltants; Inmobiliaria Torrent – José Simó; El Cajón de María; Orxata de Xufa -La Torrentina; Purificación Mora Inmobiliaria; Bambú 15; y Sama Peluquería.

El cartel de la prueba en Torrent. / A. T.

De este modo, la organización vuelve a apoyarse en el comercio, las asociaciones y el tejido social torrentino para acercar los dorsales y camisetas solidarias a los diferentes barrios de la ciudad y facilitar que el mayor número posible de vecinos pueda sumarse a la jornada.

La presidenta de la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer en Torrent, Amparo Almerich, ha insistido en la importancia que tiene cada participación: “Cada dorsal son cinco euros que se transforman directamente en investigación. Puede parecer una pequeña aportación individual, pero cuando Torrent se une somos capaces de conseguir muchísimo. Por eso queremos pedir a todos los vecinos y vecinas que se inscriban, que caminen, que corran o que simplemente colaboren, porque cada dorsal nos ayuda a seguir avanzando”.

Almerich ha querido también agradecer “la respuesta que Torrent nos ofrece siempre. Sentir el apoyo de miles de personas, de los voluntarios, de las asociaciones, del comercio local y de las instituciones nos da fuerzas para continuar trabajando. Nuestro objetivo es volver a superar la participación y la recaudación del año pasado y demostrar que Torrent sigue estando al lado de las personas afectadas por el cáncer y, sobre todo, de la investigación que puede cambiar su futuro”.

Cerca de 3.000 participantes en Torrent en 2025

La edición de 2025 dejó uno de los mejores registros recientes de la cita torrentína. Según los datos oficiales de RunCáncer, 2.973 personas participaron entre la carrera y la marcha y la ciudad consiguió recaudar 14.865 euros, destinados a la investigación contra el cáncer.

La cifra supuso además un importante crecimiento respecto a los 12.725 euros obtenidos en Torrent en 2024. El reto para este 2026 será, por tanto, volver a superar la cifra de 2025 y seguir aumentando la implicación ciudadana.

El apoyo de instituciones, empresas y colaboradores

La celebración de RunCáncer Torrent 2026 vuelve a ser posible gracias a una amplia suma de apoyos institucionales, empresariales y sociales. Como el Ajuntament de Torrent, la Fundació Esportiva Municipal de Torrent, Aigües de l’Horta y Caixa Rural Torrent. La Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia, la Diputació de València, sklum y Power Electronics.

La prueba cuenta asimismo con el respaldo de Germaine de Capuccini, Aquaservice, Vicky Foods Fundación, Choví, Grupo Bertolín, Cecotec, Sociedad Agricultores de la Vega de Valencia (SAV), Arroz Dacsa, Mapfre, Bollo Natural Fruit, Fermax, Mercedes-Benz Valdisa, CaixaBank, El Corte Inglés, Verdejo Segura, Hofmann y Cementos.

A ellos se suman los colaboradores Fundación Isabel, Churruca, Balcó del Vedat, elRaval fotocòpies, Auto Rent, Gràfiques Besó, Imprespuchades Arts Gràfiques, IMEX Products y Montajes Eléctricos Esber S.L.

La suma del Ayuntamiento, la Fundació Esportiva Municipal, la Junta Local de AECC, empresas, comercios, asociaciones, entidades y voluntarios volverá a hacer posible que el próximo 26 de septiembre Torrent convierta sus calles en un gran espacio de encuentro y solidaridad, con un objetivo común: seguir sumando recursos para la investigación frente al cáncer.