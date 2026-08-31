Tradiciones, actos religiosos y pirotecnia protagonizan las Fiestas Patronales de Mislata del 50 aniversario

Mislata celebra este lunes la festividad de Nuestra Señora de los Ángeles, patrona de la ciudad, en el día grande y último de estas fiestas patronales, que este año han sido especiales al tratarse del 50 aniversario de las dos Clavarías, el Santísimo Cristo de la Fe y Nuestra Señora de los Ángeles.

La clavaría que lleva el nombre de la virgen es la encargada de organizar, un año más, todas las citas festivas en honor de la patrona. Los actos del día ya se iniciaron anoche, cuando pasadas las doce de la madrugada del lunes, y después de celebrar la festividad del Cristo de la Fe, ha dado comienzo la tradicional Nit d’Albaes. Y a pesar de que se alargó la noche, la festividad de Nuestra Señora de los Ángeles ha amanecido bien temprano, a las siete y media de la mañana, con la despertà de los clavarios en la plaza de la Constitución.

Bielsa con los invitados en la mascletà. / A. M.

Ya a mediodía, y después de la Misa Mayor, el alcalde, Carlos F. Bielsa, junto al resto de corporación municipal, y varios representantes de la corporación provincial, la Diputació de València, entre los que se encontraban alcaldes de localidades vecinas como Rafa García, de Burjassot, o Vicente Zaragozá, de Silla, han acompañado a la clavaría en su día grande. Tras un vino de honor, se han dirigido a la Plaza Mayor para presenciar en directo la siempre espectacular mascletà de los Ángeles, disparada este año por la Pirotecnia del Mediterráneo, que han presenciado centenares de vecinos y vecinas.

Medio siglo de historia

Pare el alcalde, Carlos F. Bielsa, "hemos vivido unas fiestas Patronales especialmente emocionantes en el 50 aniversario de las primeras celebraciones organizadas por las clavarías. Medio siglo de historia que no habría sido posible sin el compromiso, la dedicación y la ilusión de tantas personas que han mantenido viva esta tradición y la han transmitido de generación en generación para hacer más grande Mislata y más reconocida entre otros municipios por símbolos como nuestra pirotecnia".

Las clavarías prenden la mecha. / A. M.

La programación festiva sigue por la tarde con la Entrà de la murta, donde los clavarios recorren el itinerario de la procesión para repartir la murta, al tiempo que ofrecen horchata a todos los asistentes. Y a las nueve y media de la noche, como es tradicional, la imagen de Nuestra Señora de los Ángeles saldrá en procesión por las calles de la ciudad.

Pero las fiestas de Mislata continúan hasta el final de esta semana en el Recinto Ferial, que se inaugurará mañana martes a las 20.00 horas con el desfile inaugural y el encendido de luces del recinto, donde se traslada toda la actividad a partir de ahora con una completa programación de eventos musicales, gastronómicos y pirotécnicos, y las casetas de las asociaciones.