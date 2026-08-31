Vandalizan un mural propalestino en Quart de Poblet con símbolos nazis y proclamas racistas

El mural propalestina de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, UNRWUA, de Quart de Poblet, ubicada en la Avinguda de Sant Onofre, ha sufrido este fin de semana un ataque vandálico.

La imagen, que muestra una mujer árabe con un niño en brazos, con la frase 'En cada dona palestina viu un poble sencer' , ha sido grafiteada con símbolos nazis y proclamas racistas y fascistas, con un 'viva Ceuta' y 'vivan los toros'. Este mural es obra de La Nena Wapa con la que se visibiliza la tragedia de Gaza.

Condena institucional

El Ayuntamiento de Quart de Poblet ha condenado estos hechos, afirmando que "este tipo de ataques no tienen cabida Quart de Poblet, que respeta y defiende los derechos y libertades de todas las personas. La discrepancia nunca puede ser una justificación para la agresión o la utilización de símbolos y mensajes de carácter racista y fascista".

Estos actos de intolerancia y vandalismo "no solo atentan contra una obra artística y reivindicativa, sino que buscan intimidar, silenciar y atacar la convivencia democrática y el respeto a la diversidad. Rechazamos cualquier manifestación de racismo, xenofobia, fascismo y discurso de odio, venga de donde venga".

Desde el consistorio hacen un llamamiento a la convivencia, al respeto y a la defensa de los valores democráticos y de los derechos humanos. "Frente al odio y la intolerancia, el Ayuntamiento reivindica una sociedad plural, solidaria y libre de racismo y fascismo", matizan.

Quart entre totes ha calificado el ataque vandálico de una "agresión contra la convivencia y los valores democráticos". "Estos hechos se producen en un contexto de normalización de discursos xenófobos y autoritarios que no podemos ignorar. No se trata de una simple gamberrada, sino de un síntoma claro del caldo de cultivo que se está creando desde algunos partidos políticos, medios de comunicación y redes sociales, avivado por la reciente situación que sufre la población Ceutí", señalan.

Para la formación, resulta "especialmente grave que el odio se proyecte sobre la imagen de una madre y su bebé, símbolos de una población civil que sufre las consecuencias de la guerra. Esperamos una rápida restauración del mural y la investigación de lo sucedido para identificar a sus responsables".

De igual modo, solicitan a todas las fuerzas democráticas una "condena clara, unitaria y sin ambigüedades". "Nuestro municipio no puede convertirse en terreno abonado para el racismo, el fascismo ni la apología de una dictadura", concluyen.