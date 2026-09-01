Persona desaparecida
Buscan a un hombre desaparecido en Picassent
El hombre de 55 años mide 1,74 metros y vestía un conjunto Jordan a rayas, según la Asociación SOS Desparecidos
La Asociación SOS Desaparecidos ha difundido un aviso para localizar a Ricardo G. M., un hombre de 55 años cuya desaparición se produjo el pasado 28 de agosto de 2026 en Picassent.
Según la información facilitada en el cartel de búsqueda, Ricardo mide 1,74 metros, tiene complexión normal, ojos marrones y pelo rapado. En el momento de su desaparición llevaba un conjunto Jordan a rayas, según los datos difundidos por la asociación.
SOS Desaparecidos solicita la colaboración de cualquier persona que pueda aportar información que ayude a determinar su paradero. El aviso incluye los teléfonos de contacto de la asociación, 868 286 726, así como el correo electrónico info@sosdesaparecidos.es.
La organización pide que cualquier persona que disponga de información sobre Ricardo G. M. se ponga en contacto con los canales habilitados o con las fuerzas y cuerpos de seguridad.
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