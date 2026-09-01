Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Familia de SaguntTiempo en Valencia hoyCalendario escolar Comunitat Valencianaincendio vehículo A3nuevo Mercadonaarbol ParterreSeguridad Social
instagramlinkedin

Persona desaparecida

Buscan a un hombre desaparecido en Picassent

El hombre de 55 años mide 1,74 metros y vestía un conjunto Jordan a rayas, según la Asociación SOS Desparecidos

Una foto de la persona desaparecida.

Una foto de la persona desaparecida. / SOS

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Ada Dasí

Ada Dasí

Picassent

La Asociación SOS Desaparecidos ha difundido un aviso para localizar a Ricardo G. M., un hombre de 55 años cuya desaparición se produjo el pasado 28 de agosto de 2026 en Picassent.

Según la información facilitada en el cartel de búsqueda, Ricardo mide 1,74 metros, tiene complexión normal, ojos marrones y pelo rapado. En el momento de su desaparición llevaba un conjunto Jordan a rayas, según los datos difundidos por la asociación.

El cartel publicado por la asociación.

El cartel publicado por la asociación. / SOS

SOS Desaparecidos solicita la colaboración de cualquier persona que pueda aportar información que ayude a determinar su paradero. El aviso incluye los teléfonos de contacto de la asociación, 868 286 726, así como el correo electrónico info@sosdesaparecidos.es.

Noticias relacionadas

La organización pide que cualquier persona que disponga de información sobre Ricardo G. M. se ponga en contacto con los canales habilitados o con las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una mujer mata a un hombre por estar con la expareja suya en un bar de València
  2. La otra cara del verano en los pequeños pueblos costeros: Xeraco consume en un fin de semana el agua de tres y Miramar pasa de 3.100 a 15.000 habitantes
  3. Dos accidentes colapsan la operación retorno en Valencia que registra más de 24 kilómetros de retenciones
  4. El otoño se retrasa en la Comunitat Valenciana: La primera semana de septiembre comienza con 30 grados
  5. Fallece Paco Sarro, el actor de 'Ferri' en 'L'Alqueria Blanca'
  6. Rita Barberá vuelve al foco mediático
  7. Domingo negro en los ríos valencianos con dos fallecidos
  8. Muere un hombre de 35 años tras golpearse la cabeza contra una roca en el Pou Clar de Ontinyent

Buscan a un hombre desaparecido en Picassent

Buscan a un hombre desaparecido en Picassent

Detenido en la frontera de Melilla con Marruecos un ciudadano reclamado por Francia por secuestro y agresión sexual

Detenido en la frontera de Melilla con Marruecos un ciudadano reclamado por Francia por secuestro y agresión sexual

Las autoridades alemanas investigan un presunto atentado contra una subestación eléctrica

Las autoridades alemanas investigan un presunto atentado contra una subestación eléctrica

Catalá pide contención "no vaya a ser peor el remedio que la enfermedad" con el agua para los nuevos cañones del Saler

Catalá pide contención "no vaya a ser peor el remedio que la enfermedad" con el agua para los nuevos cañones del Saler

La foto oficial de las candidatas a Falleras Mayores de València 2027

La foto oficial de las candidatas a Falleras Mayores de València 2027

Gandia celebrará dos concentraciones por Ceuta tras no alcanzar un acuerdo con los grupos municipales

Gandia celebrará dos concentraciones por Ceuta tras no alcanzar un acuerdo con los grupos municipales

Catalá recibe a representantes de Ceuta y Melilla y confirma su asistencia a la concentración de este miércoles

La imagen oficial de las candidatas a Fallera Mayor Infantil de València 2027

La imagen oficial de las candidatas a Fallera Mayor Infantil de València 2027
Tracking Pixel Contents