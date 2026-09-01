Desaparecen 12 gatos de una colonia controlada en Mislata y la protectora pide ayuda

Los gatos ferales no desaparecen así como así. Es lo que plantea Conexión Felina Mislata ante la ausencia de 12 de ellos de una misma colonia controlada por sus voluntarios donde solo quedan cuatro de los 16 que había. La entidad ha lanzado un grito de socorro para recabar información sobre qué ha podido pasar con los animales y advierte de que informará al Ayuntamiento de lo ocurrido y presentará una denuncia ante la Policía Nacional, como organismo competente en la materia.

Según explican, las voluntarias se dieron cuenta de que los gatos iban desapareciendo progresivamente desde hace dos semanas de la colonia censada en la calle Bisbe Irurita, ubicada en el patio de una casa abandonada que ahora ha salido a la venta en un portal inmobiliario. La alarma saltó después de comprobar que dos de los gatos de este mismo grupo habían sufrido lesiones similares en la mandíbula y tuvieron que recibir atención veterinaria.

Buscan respuestas

Las voluntarias comprobaron que se trataba de dos felinos diferentes y que ambos presentaban las mismas heridas. A partir de ahí, se intensificaron las sospechas de lo que podía haber ocurrido con la docena de animales que ya no estaban en esta ubicación y que tampoco se veían por los alrededores. "No acusamos a nadie, solo buscamos respuestas", explican desde la protectora, animando a los vecinos a comunicar cualquier información que pueda ayudar a localizar a los felinos.

Ahora solo quedan cuatro animales en la colonia, aunque las voluntarias no se plantean reubicarlos. Los gatos ferales son animales altamente territoriales que tienden a volver siempre a su espacio, aunque pueden cambiar de ubicación de forma temporal o permanente si se alteran sus recursos básicos como la comida y el agua, por lo que tampoco se entiende que 12 de ellos se hayan ido casi al mismo tiempo. De momento los restantes, seguirán en este mismo punto, donde los vecinos también colaboran con su alimentación y control.

La protectora agradece la inmensa respuesta recibida por parte de los residentes cercanos y ha solicitado una reunión con el consistorio, que es el que tiene la competencia para la gestión, protección y control poblacional de los gatos ferales o comunitarios para informarle de lo ocurrido en esta colonia felina.