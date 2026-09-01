La Diputación destina cerca de 800.000 euros a la reurbanización del barrio de Sant Pere de Rafelbunyol

La Diputación de València da luz verde a un nuevo decreto del Pla Obert con 3.953.000 euros que financiarán 25 proyectos presentados por 20 ayuntamientos de 11 comarcas y la mancomunidad de La Baronia. Entre las actuaciones aprobadas, destaca la inversión de 788.985 euros en la segunda fase de la reurbanización del barrio de Sant Pere de Rafelbunyol.

La responsable de Cooperación, Natàlia Enguix, ha destacado la respuesta de los municipios y al principal programa inversor de la Diputación. “Su mayor flexibilidad está permitiendo atender las necesidades de nuestros pueblos”, ha subrayado Enguix, al tiempo que puesto el foco en el “ritmo creciente” de presentación y aprobación de proyectos. No obstante, la vicepresidenta primera ha animado a los ayuntamientos que todavía cuentan con fondos disponibles a presentar cuanto antes sus proyectos “para sacar el máximo partido” al programa dotado con 350 millones.

En la misma línea, el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha resaltado “la importancia de agilizar la ejecución de las inversiones para aprovechar todos los recursos y garantizar que lleguen a los municipios”. Sobre las actuaciones aprobadas, Mompó y Enguix coinciden en “la trascendencia para la vida de los vecinos y vecinas” de seguir impulsando proyectos del ciclo integral del agua, mejoras en los espacios públicos, la rehabilitación de edificios y patrimonio, la accesibilidad, la eficiencia energética y, en general, todas aquellas actuaciones que contribuyan a hacer los municipios más habitables y sostenibles.

El Camp de Túria y l’Horta

Por comarcas, la mayor inversión de este decreto se sitúa en el Camp de Túria, que suma 1.071.868 euros más con tres nuevos proyectos. Aparte del reasfaltado de viales en Benaguasil, se han aprobado cerca de 300.000 euros para la rehabilitación y puesta en funcionamiento del edificio del centro social en el polideportivo municipal de Casinos. Mientras que en Olocau se destinarán 78.045 euros para la instalación de la pista de pádel y mobiliario urbano y mejoras en el acceso de la urbanización La Pedralvilla.

Por lo que se refiere a l’Horta Nord, la inversión asciende a 837.469 euros. Además del proyecto de reurbanización en Rafelbunyol, se ha validado el de Almàssera para reparar instalaciones deportivas (48.834 euros). En l’Horta Sud, sobresale la construcción del ‘trinquet’ de Picanya (379.838 euros). También en esta comarca se ha dado el visto bueno a la actuación de Massanassa para el suministro de un camión para la brigada de obras municipal (63.071 euros).