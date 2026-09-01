El pleno de Quart de Poblet aprueba condenar el vandalismo racista contra el mural propalestina

El ataque vandálico contra el mural propalestina en Quart de Poblet ha sido condenado por todos los partidos políticos, excepto Vox, en un pleno. La obra artística, diseñada en colaboración con UNRWA Comunitat Valenciana, ya luce limpia, gracias a la iniciativa de un grupo de vecinas y vecinos que ha logrado recuperar su aspecto original y eliminar los mensajes racistas y fascistas, con simbología nazi, que han enturbiado estos días su imagen, cubriéndolos con pintura.

Además, el ayuntamiento ha contactado con la autora de la obra, Nena Wapa Wapa, para coordinar su restauración completa, reafirmando el compromiso municipal con la defensa de los derechos humanos y el rechazo a cualquier forma de odio y discriminación, ya que el mural fue concebido como espacio de sensibilización sobre la realidad de la población refugiada palestina y el trabajo humanitario desarrollado por esta organización.

Los vecinos limpian las pintadas en el mural. / A. Q. P.

Después de que los diferentes partidos contestaran públicamente a estos actos, PSPV, Compromís, PP y Quart Entre Totes han presentado una moción conjunta de condena que ha sido aprobada por todos los grupos políticos a excepción del voto en contra de Vox, el Ayuntamiento expresa su condena ante los actos vandálicos, que han afectado de manera significativa a la integridad del mural mediante la realización de numerosas pintadas, entre ellas simbología de carácter fascista y mensajes racistas y xenófobos.

Convivencia, respeto e igualdad

La moción subraya que los hechos no suponen únicamente un perjuicio material sobre una intervención artística situada en un espacio público municipal, sino que afectan también a los principios de convivencia, respeto, igualdad y no discriminación que deben regir el uso compartido de los espacios públicos.

El mural vandalizado. / A. Q. P.

Entre los acuerdos adoptados, el Ayuntamiento dispone las actuaciones municipales necesarias para llevar a cabo la limpieza, recuperación y restauración del mural, en coordinación con UNRWA Comunitat Valenciana y, cuando resulte necesario, con las personas responsables de la realización de la intervención artística, procurando preservar en la medida de lo posible sus características y finalidad originales.

Asimismo, el consistorio dará traslado de los hechos a los servicios y organismos competentes, incluida la Policía Local y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando corresponda, con el objetivo de facilitar su conocimiento e investigación y, en su caso, la determinación de las responsabilidades que pudieran corresponder.

La moción contempla también la conservación de la documentación relacionada con los daños ocasionados, de manera que pueda resultar de utilidad para las actuaciones de investigación que pudieran desarrollarse posteriormente, así como el estudio y, en su caso, la adopción de medidas preventivas destinadas a mejorar la protección y conservación de las intervenciones artísticas y de sensibilización ubicadas en espacios públicos municipales.

El mural tras la limpieza por parte de un grupo de vecinos. / A. Q. P.

Espacio público

El acuerdo reafirma, además, el compromiso del Ayuntamiento de Quart de Poblet con la convivencia, la igualdad de trato, la no discriminación, la diversidad, los derechos humanos y los valores democráticos, así como su rechazo a cualquier manifestación de racismo, xenofobia, intolerancia o exaltación de ideologías totalitarias.

La iniciativa municipal se enmarca en el compromiso con la utilización del espacio público como lugar de convivencia y expresión de los valores democráticos, y con la promoción de actividades artísticas, culturales y de sensibilización que contribuyan a acercar a la ciudadanía distintas realidades sociales y a fomentar la reflexión sobre cuestiones de interés colectivo.

Finalmente, el Ayuntamiento trasladará el contenido del acuerdo a UNRWA Comunitat Valenciana, como entidad vinculada a la intervención objeto de los actos de vandalismo.