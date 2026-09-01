La Policía Local de Paiporta se refuerza con 11 nuevos agentes, un inspector y dos oficiales

La Policía Local de Paiporta suma 11 nuevos agentes y se ha reconocido la promoción interna de un inspector y dos oficiales, que han jurado su cargo este martes en un emotivo acto, en el que han estado acompañados por sus familiares. Con estas incorporaciones y promociones, el Ayuntamiento amplía los recursos humanos del Cuerpo Local y su capacidad para dar respuesta a las necesidades del municipio.

El alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, ha querido destacar, en primer lugar, “el esfuerzo y la dignidad de los nuevos policías por haber conseguido su plaza con trabajo y dedicación”, y ha remarcado la importancia de su incorporación al servicio público. “Llegar hasta aquí requiere constancia, preparación y vocación de servicio. Hoy es un día importante para todos nosotros, para todas las paiportinas y los paiportinos”, ha señalado.

Ciscar también ha agradecido la labor de todas las personas encargadas del procedimiento selectivo, “que se ha realizado con el máximo rigor, garantías y profesionalidad”. Así, el alcalde ha remarcado la importancia de contar con procedimientos exigentes que permitan incorporar al cuerpo a profesionales preparados y comprometidos con la ciudadanía.

Los nuevos agentes que se han incorporado a la plantilla. / A. P.

Por su parte, la concejala de Policía, Susana Moreno, ha subrayado que con estas incorporaciones “Paiporta gana grandes profesionales que consolidan y refuerzan nuestra Policía Local”. La concejala ha destacado que la llegada de nuevos efectivos representa una apuesta por ofrecer un servicio público de proximidad y de calidad.

Bienvenida

El intendente de la Policía Local de Paiporta, Manuel Ocaña, ha destacado la labor que desarrolla el cuerpo en el municipio y la importancia de continuar contando con profesionales preparados. Ocaña ha puesto el acento en “la labor diaria de la Policía Local, siempre al servicio de la ciudadanía”, y ha dado la bienvenida a los nuevos agentes y a los profesionales que han promocionado dentro del cuerpo.

En este sentido, desde el Ayuntamiento también se ha recordado la importante labor desarrollada por la Policía Local durante la dana, así como su papel fundamental en la atención y el servicio a la ciudadanía en situaciones de emergencia.

Con estas nuevas incorporaciones, el Ayuntamiento de Paiporta reafirma su compromiso con la seguridad, la convivencia y la calidad de los servicios públicos, así como con una Policía Local cercana y preparada para atender las necesidades de la ciudadanía.