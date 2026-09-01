Opinió
La taxa de l'aigua
El que no conta la senyora alcaldessa de Torrent és que tota l’oposició votà en contra de la seua ordenança fiscal, per ser injusta i clarament recaptatòria
Les diferents Taxes municipals de Gestió de Residus, d’obligat compliment per als ajuntaments en aplicació de la Llei 7/2022, estan generant una gran polèmica veïnal pel fet que els contribuents veuen com ara se’ls afegix un nou tribut, quan en realitat la normativa europea de la qual dimana no obligava de manera directa a imposar una taxa de residus específica a la ciutadania.
No obstant, aquesta llei espanyola, no ve com a conseqüència d’una normativa europea d’obligat compliment per als estats. En eixe sentit la Unió Europea, a través de seua Directiva (UE) 2018/851 sobre residus, el que exigeix de manera imperativa als Estats membres és aconseguir objectius estrictes de reciclatge i reutilització (com reciclar el 55% dels residus municipals). Per a aconseguir-ho, la Directiva europea insta a aplicar el principi de "qui contamina paga" mitjançant instruments econòmics i altres mesures, suggerint com a exemple els sistemes de pagament per generació de residus (pay-as-you-throw).
No obstant això, la Comissió Europea ha deixat clar en nombroses ocasions que la directiva no imposa un impost o taxa concreta, deixant en mans de cada Estat de la Unió l'elecció de les eines jurídiques i financeres per a complir les metes. Però aquestes metes són reals en el cas d’alguns ajuntaments? O, com per exemple en el cas de Torrent, són l’excusa perfecta per a cobrar una nova Taxa?
Recapta a través del rebut de l'aigua
Torrent recapta la Taxa a través del rebut de l’aigua, i exclusivament pel consum d’aigua, generant-se una càrrega tributària que afecta a totes les llars, baixos, comerços i indústries en els que existisca un comptador d’aigua.
És a dir, que qui tinga un comptador d’aigua donat d’alta vorà com es genera una línia de facturació en el seu rebut sense que s’haja tingut en compte cap altre paràmetre, com per exemple: l’estructura familiar, l’ús de l’immoble, criteris socials de renda, o generant un càlcul més “científic”: el Pagament per Generació que al meu parer és el model més just, pel qual l'ús de targetes electròniques en contenidors tancats o l'arreplegada porta a porta per a mesurar quantes vegades tira el fem cada veí són criteris molt més acurats que el simple consum d’aigua.
La carta de Folgado
Per acabar d’embolicar la troca, i en el cas particular de Torrent, l’alcaldessa Folgado ara envia una carta –sense signar ni identificar-se- i vídeo promocional del PP explicant que els grups de l’oposició votàrem a favor de diverses actuacions finançades amb la taxa de residus, com per exemple en el nostre cas, en el que proposàrem que es finançarà la climatització dels centres educatius de Torrent.
El que no conta la senyora alcaldessa de Torrent és que tota l’oposició votà en contra de la seua ordenança fiscal, per ser injusta i clarament recaptatòria.
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