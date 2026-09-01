Dos vándalos se juegan la vida robando chapas del techo de una empresa en ruinas en Tavernes Blanques
Dos hombres son pillados, sin ningún tipo de protección, en el techo de la antigua vaquería en riesgo de derrumbe desde que se incendió en 2023
A plena luz del día, sin ningún tipo de protección, dos hombres han sido pillado por los vecinos en el techo de la antigua vaquería de Tavernes Blanques, en claro riesgo de derrumbe, robando las chapas de metal, presuntamente para luego venderlas.
En las imágenes grabadas por un vecino, que ha publicado en una red social vecinal del municipio de l'Horta Nord, se puede ver a dos hombres, sin más herramientas que un martillo, intentando desprender las chapas del techo que queda aún en pie, ya que gran parte de la cubierta se desplomó por el incendio que vivió la antigua empresa en 2023.
Los vecinos bromeaban en la red social diciendo que "yan han empezado el derribo de la vaquería", ya que se trata de un inmueble, que cuando se originó el incendio, estaba ocupado por personas sin hogar, y donde según testigos, vuelven a estar okupado esporádicamente, pese al riesgo de derrumbe. E derribo de esta antigua Vaquería e sun reclamo de los vecinos, y también del propio Ayuntamiento de Tavernes Blanques.
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