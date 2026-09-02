Más de 100 comercios se suman a la campaña Vuelta al cole que premia las compras en Paterna

Preparar la Vuelta al cole en Paterna vuelve a tener premio. El Ayuntamiento ha puesto en marcha una nueva edición de esta campaña municipal que se desarrolla con motivo del inicio del curso escolar, una iniciativa que convierte las compras para el inicio del curso en una oportunidad para ganar uno de los 5 ordenadores portátiles que se sortearán entre los clientes del comercio local.

Más de un centenar de establecimientos participan en esta acción impulsada por la concejalía de Comercio en colaboración con Multipaterna, PUC y Asycval. Papelerías, tiendas de ropa, servicios y pequeños negocios se convierten así en aliados de las familias en el regreso a las aulas de sus hijos e hijas, en una campaña que además da continuidad al impulso al consumo local iniciado con el Bono Comercio durante los meses de verano.

Apuesta por el comercio local y de proximidad

El concejal de Comercio, Lucas Jodar, ha destacado que esta iniciativa “anima a las familias a apostar por el comercio local como primera opción, especialmente en un momento como la vuelta al cole, en el que la calidad y el asesoramiento cercano y personalizado marcan la diferencia”.

Por cada 10 euros un boleto

Participar es sencillo: por cada 10 euros de compra, los clientes reciben un boleto para el sorteo (con un máximo de cinco por compra). Las papeletas podrán depositarse hasta el 1 de octubre en la Oficina de Turismo (calle Mayor, 3). Al día siguiente, 2 de octubre, se celebrará el sorteo y se retransmitirá en directo a través de las redes sociales de Viu Paterna.

“Más allá de los premios, la campaña busca reforzar el valor del comercio de proximidad”, ha subrayado Jodar, recordando que en Paterna “es posible encontrar todo lo necesario sin salir del municipio, con cercanía, confianza y atención personalizada”.

Con esta iniciativa, el consistorio paternero reafirma su apuesta por un modelo de ciudad que apoya a sus comercios y los sitúa como pieza clave de la vida económica y social de la ciudad.