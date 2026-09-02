ALDI abre su primera tienda en Paterna y anuncia dos nuevas aperturas en Torrent y Moncada

ALDI abre hoy las puertas de su primera tienda en Paterna. El nuevo supermercado está ubicado en la calle del Santíssim Crist de la Fe, 53 y dispone de una superficie de ventas de más de 1.000 m². Con esta inauguración, la compañía refuerza su presencia en la provincia de Valencia y en el conjunto de la Comunidad Valenciana, donde ya roza los 80 establecimientos.

El supermercado abrirá de lunes a sábado, de 9:00 h a 21:30 h y contará con una plantilla de 14 trabajadores y trabajadoras. Además, con motivo de la apertura, los vecinos de Paterna podrán disfrutar de descuentos especiales durante las primeras semanas en una selección de artículos, que incluirán referencias regionales.

Una propuesta de compra centrada en la calidad, los frescos y el ahorro

En la nueva tienda, los clientes encontrarán una variada oferta para la cesta de la compra diaria, con especial protagonismo de los productos frescos, la marca propia y las referencias de origen nacional. En concreto, 9 de cada 10 productos de su surtido son de marca propia y 8 de cada 10 proceden de proveedores nacionales. Esta fórmula permite a las familias un ahorro de más de 2.400 euros al año en su compra habitual.

Mercedes Navarro Platero, Lucas Jódar Martínez, Eva Pérez López y Richard Navarro. / ALDI

“Hoy celebramos con ilusión la llegada de ALDI a Paterna, un paso más en nuestro crecimiento en la Comunidad Valenciana, donde ya sumamos 79 tiendas y seguimos generando empleo. Esta apertura nos permite reforzar nuestro compromiso con las familias valencianas, ofreciéndoles una cesta de compra completa y de calidad al precio más bajo posible” ha explicado Richard Navarro, responsable de Expansión de ALDI en la zona.

Presencia del ayuntamiento

La inauguración del nuevo supermercado ha contado con la presencia del concejal de Empleo y Comercio, Lucas Jódar Martínez; la teniente de alcalde de Presidencia y Proyectos Estratégicos, Eva Pérez López; y la teniente de alcalde de Vivienda, Agua, Memoria y Bienestar Animal, Mercedes Navarro Platero.

“Agradecemos la confianza de ALDI por seguir creciendo en Paterna con esta nueva apertura y la creación de 14 empleos. Cada nueva tienda refuerza nuestro liderazgo económico en la Comunitat Valenciana y demuestra que somos una ciudad dinámica y atractiva para la inversión, que genera más oportunidades y mejores servicios para nuestros vecinos y vecinas”, ha señalado el concejal de Empleo y Comercio, Lucas Jódar Martínez.

La Comunitat Valenciana, región clave en la expansión

ALDI prevé sumar nuevos establecimientos con su segunda tienda en Torrent y la llegada por primera vez a Moncada en los próximos meses. Con este impulso, la compañía sigue acercando su modelo de descuento a cada vez más hogares. Todo ello se enmarca en el sólido plan de crecimiento de ALDI en la Comunitat Valenciana, un territorio estratégico donde ya supera los 1.250 profesionales.

La región se ha consolidado como un territorio clave para la compañía tras superar recientemente el hito del millón de clientes habituales e incrementar un 23% su base de compradores en los últimos tres años. Asimismo, la compañía mantiene un fuerte vínculo con el tejido productivo regional: el 13% de sus proveedores nacionales se ubican en la propia Comunidad Valenciana. Esta estructura comercial se apoya operativamente en sus centros logísticos de Sagunto (Valencia) y San Isidro (Alicante), piezas fundamentales para abastecer de forma eficiente a más de 115 supermercados en el arco mediterráneo.