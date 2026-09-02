El Ayuntamiento de Bonrepòs i Mirambell celebrará el I Pleno Infantil y Adolescente Municipal, una iniciativa que marcará un hito en el desarrollo del Consejo Local de Infancia y Adolescencia (CLIA). Este proyecto cuenta con una subvención de 6.000 € concedida por la Diputación de València, el apoyo de la Conselleria de Justicia, Transparencia y Participación de la Generalitat Valenciana y la colaboración de Sequoia Pro.

El Pleno Infantil y Adolescente será un espacio institucional en que las personas miembros del CLIA trasladarán a representantes municipales sus reflexiones, inquietudes y propuestas para continuar mejorando Bonrepòs i Mirambell.

Proceso participativo

La celebración de este pleno es el resultado de un proceso participativo que se inició con varios talleres dirigidos tanto a la infancia como a la adolescencia.

A través de estas sesiones, los y las participantes han trabajado de manera colaborativa para identificar necesidades, compartir ideas y elaborar propuestas vinculadas a la vida municipal.

La sesión pone en valor el derecho de la infancia y la adolescencia a participar en los asuntos públicos y refuerza el compromiso del consistorio con una gobernanza más abierta, participativa e inclusiva.